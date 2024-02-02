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NBA／證明潛力更勝伍德 里夫斯讚海斯是場上最佳球員

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
海斯(左)。法新社
海斯(左)。法新社

儘管前一場與老鷹之戰先發上陣24分鐘僅拿下6分6籃板，加上隊友伍德（Christian Wood）的發怪聲事件，讓湖人年輕中鋒海斯（Jaxson Hayes）表現一度受到質疑，不過在今天出戰塞爾蒂克的比賽中，海斯隨即用場上表現證明自己，上場34分鐘拿下16分10籃板，幫助湖人以114：105止敗。

23歲的海斯在2019年投入NBA選秀會在首輪第8順位獲得鵜鶘青睞，優異的身材與體能條件讓他一度備受期待，而他也在生涯的第三個賽季就繳出平均9.3分4.5籃板的數據，但上賽季他在鵜鶘上場時間不增反減，季後海斯則是選擇與湖人簽下兩年合約，成為戴維斯（Anthony Davis）的替補。

在湖人同時還有伍德、八村壘等人的情況下，海斯儘管在賽季前段並沒有得到太多機會，不過隨著近來戴維斯傷勢反覆，海斯卻把握機會擠下伍德，在近兩場比賽獲得先發，也導致在前一場傳出伍德因為不滿未獲得先發機會，一度在社群上「出怪聲」的事件。

而今天海斯也證明湖人主帥漢姆（Darvin Ham）沒有看走眼，在與塞爾蒂克之戰上場34分鐘拿下16分10籃板3抄截，幫助湖人擊敗塞爾蒂克，而他前一次拿下雙十成績單已經是2022年4月，相較之下伍德今天替補上陣19分鐘僅有4分4籃板進帳。

對於今天湖人在雙巨頭詹姆斯（LeBron James）和戴維斯缺陣的情況下先發上陣並幫助球隊取勝，海斯說：「能夠在湖人對決塞爾蒂克的比賽中先發上陣，我覺得相當有趣，因為這次我從小看到大的經典對戰。今天我們在場上的幾乎都是年輕球員，我們都知道沒有雙巨頭，所以必須靠自己來提升比賽強度，大家都打得更加專注、積極，而我就是做好準備，等待我名字被叫到的那一刻。」

而湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）也說：「任何在缺少雙巨頭的時刻，你都必須要靠著團隊努力，才有機會拿下比賽，我們都是很有天賦的球員，所以今天是一個我們必須向世界展示的機會，今天海斯的表現很驚人，兩場比賽前他還被冰在場邊，但今晚他已經是場上最棒的球員。」

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