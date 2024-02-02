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NBA／明星賽加持！馬克西狂轟51分破紀錄 76人止4連敗

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
馬克西51分刷新自己的得分紀錄。 美聯社
馬克西51分刷新自己的得分紀錄。 美聯社

本季表現突飛猛進並且生涯首次入選明星賽的馬克西，在安比德（Joel Embiid）因傷缺席的情況下打出生涯另一代表作。

就在作客鹽湖城的比賽中，馬克西全場27投17中包含三分球9投7中、11罰10中，狂砍51分，一舉刷新生涯得分紀錄；馬克西更在最後關頭穩穩命中兩罰，幫助76人以127比124險勝，中止近期4連敗。

馬克西在去年11月13日對溜馬一戰才創下50分紀錄，如今再度打破，根據統計，他成為張伯倫（Wilt Chamberlain）、艾佛森（Allen Iverson）和安比德之後，隊史第4位單季多次突破50分的球員。

由於安比德面臨左膝半月板撕裂歸期未定的情況，對近況欠佳的76人戰力可說是一大考驗。馬克西前三節獨拿43分，76人與爵士戰成平手，末節馬卡南（Lauri Markkanen）得到14分，馬克西和烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）則是合拿18分，雙方一路僵持到最後時刻才分出勝負。

哈里斯（Tobias Harris）拿下28分7助攻5籃板，烏布瑞進帳16分；里德（Paul Reed）頂替先發中鋒，獲得7分10籃板4助攻2阻攻。

爵士陣中仍以馬卡南的28分10籃板表現最佳，塞克斯頓（Collin Sexton）22分6助攻，柯林斯（John Collins）15分9籃板2阻攻；克拉克森（Jordan Clarkson）16分10助攻，喬治（Keyonte George）和歐林尼克（Kelly Olynyk）也都有兩位數得分。

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