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NBA／明星賽替補名單東區新氣象 有3人生涯首次獲選

中央社／ 紐約1日綜合外電報導
魔術隊班切羅、76人隊馬克西與尼克隊布朗森三人是生涯首次入選明星賽。 截圖自NBA官方X
魔術隊班切羅、76人隊馬克西與尼克隊布朗森三人是生涯首次入選明星賽。 截圖自NBA官方X

NBA今天公布明星賽的替補陣容，過去9次參加都是先發的金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）這次從板凳出發，參加他生涯第10次明星賽。

NBA明星賽將於本月18日在印第安納波利斯（Indianapolis）登場。各隊總教練從東、西兩區各選7名替補球員，明尼蘇達灰狼的愛德華（AnthonyEdwards）與唐斯（Karl-Anthony Towns）都在西區名單。

同樣入選西區明星隊的還有洛杉磯快艇的雷納德（Kawhi Leonard）及喬治（Paul George）、鳳凰城太陽的布克（Devin Booker）、金州勇士的柯瑞、洛杉磯湖人的戴維斯（Anthony Davis）。

東區的替補球員中，有3名首次參加這場盛會的新生代好手，分別是費城76人的馬克西（TyreseMaxey）、奧蘭多魔術的班切羅（Paolo Banchero）、紐約尼克的布朗森（Jalen Brunson）。

東區明星隊陣中還有尼克的藍道（Julius Randle）、波士頓塞爾蒂克的布朗（Jaylen Brown）、克里夫蘭騎士的米契爾（Donovan Mitchell）、邁阿密熱火的阿德巴約（Bam Adebayo）。

明星賽先發球員名單已在上月公布，遴選方式為球迷投票占50%，媒體和NBA球員投票各占25%。

生涯拿過4次總冠軍的湖人超級球星詹姆斯（LeBron James），原本與湖人傳奇賈霸（KareemAbdul-Jabbar）一樣，共19次獲選參加明星賽，並列聯盟之最。本季詹姆斯再度入選，打破兩人共同保持的紀錄。

詹姆斯是這次西區的隊長，其他西區先發球員還包括太陽的杜蘭特（Kevin Durant）、兩度獲選為年度最有價值球員（MVP）的丹佛金塊中鋒約柯奇（NikolaJokic）；後衛則有達拉斯獨行俠的唐西奇（LukaDoncic）、奧克拉荷馬雷霆的亞歷山大（ShaiGilgeous-Alexander）。

密爾瓦基公鹿明星中鋒安戴托昆波（GiannisAntetokounmpo）將擔任東區隊長，其他東區先發球員還有費城76人上季年度MVP安比德（JoelEmbiid）、塞爾蒂克的泰托姆（Jayson Tatum）、印第安納溜馬的哈利伯頓（Tyrese Haliburton），以及第8次參加明星賽、本季被波特蘭拓荒者交易到公鹿的里拉德（Damian Lillard）。

若有球員獲選但無法參加，NBA總裁席佛（Adam Silver）將從同一區的球員中挑選其他球員補上。

目前看來，席佛恐免不了要行使這樣的權利。因為藍道有肩傷，得高掛免戰牌2到3週時間；安比德左膝半月板出現撕裂傷，暫時不知何時歸隊。

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