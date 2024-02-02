NBA／衛少幫助年輕球員！魔術狀元和巫師前鋒都感恩在心

衛斯布魯克（Russell Westbrook）曾被ESPN記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）形容是湖人休息室的「吸血鬼」，不少球員第一時間力挺衛少，最近許多後輩也在受訪時提到衛少很照顧他們。

魔術狀元郎班切羅（Paolo Banchero）今天入選明星賽，他最近上節目提到去年有遭遇撞牆期，衛少向他提供建言，「衛少告訴我保持固定作息，現在仍保持固定飲食和休息時間，這樣都你踏上球場就不會想任何事，就算身體可能痠痛，精神也準備就緒。」

巫師隊以色列前鋒阿夫迪賈（Deni Avdija）菜鳥年曾和衛斯布魯克（Russell Westbrook）當隊友，兩人昨天比賽結束後擁抱寒暄，他近日受訪時表示，「衛少真的很照顧我，關心我是否過得順利。他要我保持堅毅精神，他每次比賽跟我碰面後，都會在賽後給我建議，他是我進聯盟後第一個遇到的老將，深深地影響我。」

湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）曾說過衛少是「最好的隊友」，里夫斯表示，「作為一名隊友，衛少總是鼓勵每個人變得更好或做得更好，他卻聲名狼藉，我真的不知道為什麼。」