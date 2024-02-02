聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／衛少幫助年輕球員！魔術狀元和巫師前鋒都感恩在心
衛斯布魯克（Russell Westbrook）曾被ESPN記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）形容是湖人休息室的「吸血鬼」，不少球員第一時間力挺衛少，最近許多後輩也在受訪時提到衛少很照顧他們。
魔術狀元郎班切羅（Paolo Banchero）今天入選明星賽，他最近上節目提到去年有遭遇撞牆期，衛少向他提供建言，「衛少告訴我保持固定作息，現在仍保持固定飲食和休息時間，這樣都你踏上球場就不會想任何事，就算身體可能痠痛，精神也準備就緒。」
巫師隊以色列前鋒阿夫迪賈（Deni Avdija）菜鳥年曾和衛斯布魯克（Russell Westbrook）當隊友，兩人昨天比賽結束後擁抱寒暄，他近日受訪時表示，「衛少真的很照顧我，關心我是否過得順利。他要我保持堅毅精神，他每次比賽跟我碰面後，都會在賽後給我建議，他是我進聯盟後第一個遇到的老將，深深地影響我。」
湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）曾說過衛少是「最好的隊友」，里夫斯表示，「作為一名隊友，衛少總是鼓勵每個人變得更好或做得更好，他卻聲名狼藉，我真的不知道為什麼。」
2023-24 NBA即時比分
▪湖人雙星缺陣靠「鄉村曼巴」砍32分 竟客場爆冷勝綠衫軍！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言