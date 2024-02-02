NBA／布克、米契爾獲單月最佳球員 溫班亞瑪首奪月最佳新秀
NBA官方今天公佈了一月份東西區最佳球員、最佳新秀和最佳教練。在最佳球員方面，得分火力大爆發的布克（Devin Booker）力壓群雄，而米契爾（Donovan Mitchell）則是率領騎士戰績開紅盤，順利贏得殊榮。
布克在1月份場均可以攻下30分6.3助攻4.4籃板1.1抄截，包括連3場破40分之旅，其中對溜馬一戰還狂砍生涯次高62分，3戰場均破50分都是難能可貴的飆分表現。在他的火力加持下，太陽取得11勝5敗的成績，目前排名西區第6。
這是布克生涯第3次獲得單月最佳球員，超越巴克利（Charles Barkley）、奈許（Steve Nash）、史陶德邁爾（Amare Stoudemire）、馬里安（Shawn Marion）、強森（Kevin Johnson）等名將，獨居太陽隊史第一。
米契爾在1月繳出28.6分7.6助攻5.2籃板2.1抄截的全能表現，率領騎士拿下11勝2敗的成績，排名挺進東區4強。這是他生涯第2次獲得單月最佳球員，也是轉戰騎士後的首次。
聯盟開季至今的東西區單月最佳球員人選，出爐的6人都沒有重複，顯現今年球星的多元爆發表現。
最佳新秀方面，馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）突破霍姆葛倫（Chet Holmgren）連拿兩次的局面，生涯首度獲選。他在1月份成績大幅突破，場均可以攻下24分9.6籃板3.3阻攻，目前仍高居聯盟火鍋王寶座。
東區新秀則是由黃蜂隊的榜眼米勒（Brandon Miller）拿下，阻止了哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）3連勝。米勒在這個月場均拿到16分4.1籃板2.4助攻。
順利整合快艇四巨頭的泰隆魯（Tyronn Lue），繼12月之後又帶領球隊在1月打出12勝3敗的成績，讓他連續兩個月贏得西區最佳教練頭銜，成為史上首位達此里程碑的教頭。快艇自12月1日以來，在28場比賽中拿下23勝，傲視所有球隊，排名也躍居西區第3，直逼雷霆和灰狼。
同樣在1月取得14勝2敗強勢表現的尼克，主帥錫伯杜（Tom Thibodeau）眾望所歸拿到東區最佳教練，這是他生涯第8次獲得單月最佳教練，也是執掌尼克後第2次獲獎。
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