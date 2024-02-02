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NBA／相信傷兵歸隊能帶來幫助 柯爾：勇士不會有大交易

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士資深控衛保羅。 美聯社
勇士資深控衛保羅。 美聯社

勇士隊本季戰績不佳，因此交易傳聞滿天飛，不過勇士總教練柯爾（Steve Kerr）認為球隊不會發動交易。

今年交易截止日是2月9日，柯爾近日上節目討論交易話題，他認為勇士不會有大動作，因為資深控衛保羅（Chris Paul）和小裴頓（Gary Payton II）是更好的球員，「我們不會在交易市場找到比他們更好的球員，很高興能迎接他們回來，穆迪（Moses Moody）也是，過去幾周球隊人手不足，他們歸隊都能幫助我們。」

不過柯爾也提到，交易不是他的工作，「我認為不太可能交易，不代表沒有交易。那是總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）的工作，不是我要關心的事。」

據先前報導，勇士只有柯瑞（Stephen Curry）是非賣品，維金斯（Andrew Wiggins）最有可能被交易。維金斯本季出賽40場，場均得到12.5分4.2籃板，平均正負值-3.85全隊最差。

勇士

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