NBA／剛入選明星賽就缺席 尼克藍道肩膀脫臼將缺席至少3周
NBA今天公布明星賽替補名單，尼克隊明星前鋒藍道（Julius Randle）攜手布朗森（Jalen Brunson）入選，同時也是藍道生涯第3次獲選為全明星，不過今天也傳出壞消息，他必須因為肩膀脫臼傷勢脫離陣線，預計將在2至3周後再評估。
藍道傷前健康狀況相當理想，還保有全勤紀錄，本季至今繳出24分、9.2籃板、5助攻全能數據，是尼克本季低調竄起，一路衝至東區前3的關鍵因子，不過前陣子對戰熱火一役中，藍道因一次突破進攻倒地提前離場，賽後遭診斷為肩膀脫臼，雖然不必動手術，仍需要休養一段時間。
尼克預計2至3周後再評估藍道傷勢復原狀況，交易大限後才有機會回歸，這也代表藍道將無法參與美國時間2月18日的全明星賽，加上宣布半月板撕裂的76人隊中鋒安比德（Joel Embiid），也意味著明星賽東區前場出現了兩名空缺，騎士隊艾倫（Jarrett Allen）、塞爾蒂克隊波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、溜馬隊席亞康（Pascal Siakam）都是可能的遞補人選。
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