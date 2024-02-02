NBA／安比德左膝半月板撕裂歸期未定 76人遭聯盟開罰

76人MVP中鋒安比德（Joel Embiid）日前在勇士隊的比賽中，左膝遭庫明加（Jonathan Kuminga）重壓，受傷退場。如今確定傷勢為左膝半月板撕裂，還不確定何時能回歸。

安比德確定缺席本周爵士與籃網的比賽，他的治療計畫目前仍在討論中。安比德目前已缺席13場，如果再缺席5場，出賽數將低於65場，失去所有年度獎項競爭資格。

76人日前作客金塊，賽前15分鐘才公布安比德不能上場，聯盟公布調查結果，確定罰76人球團7萬5000美元，原因是違反傷病報告規定。另外，安比德確實有受傷，沒違反球員參與規定。

另外，據《The Athletic》報導，76人內部人士認為安比德因輿論被迫帶傷上場，導致這次傷勢發生。杜蘭特（Kevin Durant）2019年效力勇士時，也是在外界期盼下於總冠軍賽G5復出，結果只打12分鐘就因阿基里斯腱斷裂傷退。