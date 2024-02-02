快訊

「立法院長罷免」登熱搜！現行法律規定曝 韓國瑜年薪成焦點

父母太有「夫妻相」！女兒好奇驗DNA 結果揭曉崩潰

MLB／卡洛爾4年前與媽媽被困停車場 響尾蛇派奪冠英雄來救援

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／安比德左膝半月板撕裂歸期未定 76人遭聯盟開罰

聯合新聞網／ 綜合報導
安比德(中)。 法新社
安比德(中)。 法新社

76人MVP中鋒安比德（Joel Embiid）日前在勇士隊的比賽中，左膝遭庫明加（Jonathan Kuminga）重壓，受傷退場。如今確定傷勢為左膝半月板撕裂，還不確定何時能回歸。

安比德確定缺席本周爵士與籃網的比賽，他的治療計畫目前仍在討論中。安比德目前已缺席13場，如果再缺席5場，出賽數將低於65場，失去所有年度獎項競爭資格。

76人日前作客金塊，賽前15分鐘才公布安比德不能上場，聯盟公布調查結果，確定罰76人球團7萬5000美元，原因是違反傷病報告規定。另外，安比德確實有受傷，沒違反球員參與規定。

另外，據《The Athletic》報導，76人內部人士認為安比德因輿論被迫帶傷上場，導致這次傷勢發生。杜蘭特（Kevin Durant）2019年效力勇士時，也是在外界期盼下於總冠軍賽G5復出，結果只打12分鐘就因阿基里斯腱斷裂傷退。

76人 Joel Embiid

相關新聞

NBA／明星賽替補名單出爐！有柯瑞沒哈登、國王雙星成遺珠

2024年明星賽替補名單正式出爐，勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）順利入選；「大鬍子」哈登（James Harden）今年再度落選，國王雙星也成為遺珠。 西區先發名單先前已公布，分別是

NBA／安比德左膝半月板撕裂歸期未定 76人遭聯盟開罰

76人MVP中鋒安比德（Joel Embiid）日前在勇士隊的比賽中，左膝遭庫明加（Jonathan Kuminga）重壓，受傷退場。如今確定傷勢為左膝半月板撕裂，還不確定何時能回歸。 安比德確

NBA／火箭交易亞當斯填補內線 灰熊著眼薪資空間靈活性

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，火箭和灰熊趕在季中交易截止日之前達成協議，送走了歐拉迪波（Victor Oladipo）和3個二輪選秀權，換來了中鋒亞

NBA／剛入選明星賽就缺席 尼克藍道肩膀脫臼將缺席至少3周

NBA今天公布明星賽替補名單，尼克隊明星前鋒藍道（Julius Randle）攜手布朗森（Jalen Brunson）入選，同時也是藍道生涯第3次獲選為全明星，不過今天也傳出壞消息，他必須因為肩膀脫臼

NBA／布克、米契爾獲單月最佳球員 溫班亞瑪首奪月最佳新秀

NBA官方今天公佈了一月份東西區最佳球員、最佳新秀和最佳教練。在最佳球員方面，得分火力大爆發的布克（Devin Booker）力壓群雄，而米契爾（Donovan Mitchell）則是率領騎士戰績開紅

NBA／末節甩開墊底活塞糾纏 米契爾狂飆45分率騎士險勝

騎士隊今天在主場迎戰聯盟墊底的活塞隊，不過比賽內容打得異常刺激，末節倒數3分鐘雙方還一度戰成平手，但騎士最終還是站穩陣腳，以128：121驚險在主場守住勝利，一哥米契爾（Donovan Mitchel

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。