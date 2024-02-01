NBA／回波特蘭穿拓荒者球衣退役？里拉德沒說死

帶著滿滿情緒重返NBA波特蘭拓荒者主場，密爾瓦基公鹿球星里拉德今天攻下25分，他提到不排除在生涯結束前，再度披上拓荒者球衣征戰。

拓荒者是里拉德（Damian Lillard）美國職籃NBA生涯的起點，也一直是球隊的看板球星，2019年他曾率隊挺進西區冠軍戰。然而，隨著拓荒者近年戰績下滑，里拉德萌生「轉換環境」的念頭，最後透過三方交易來到東區強權公鹿隊，攜手「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）拚冠。

公鹿今天作客拓荒者，里拉德賽前透露，很自然地往主場休息室走去，「我真的不知道該去哪裡，因為我是第1次進客隊休息室。」重返熟悉的球場，里拉德坦言，確實有很多情緒，但也說自己不會哭，「我不是愛哭的人，但我也不會隱藏情緒，這個時刻真的對我很有意義。」

里拉德提到，不排除在生涯結束前，回到拓荒者效力，「基於我對波特蘭的感情，還有在這裡度過的時光，我一直覺得自己會在這裡退役。」不過，他強調目前還是全力幫助公鹿爭奪總冠軍，「但當被交易的時候，我確實感覺有再穿上拓荒者球衣的那一天。」

賽前介紹球員出場，里拉德獲得滿場球迷的熱烈歡呼，而他在此役上場39分鐘，攻下25分、6籃板、7助攻，可惜安特托昆博錯失終場前的2次罰球機會，最後公鹿以116比119落敗，吞下近期2連敗。