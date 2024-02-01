NBA／自曝曾嗆詹皇是「婊子」前熱火控衛：他聽完後大爆發
前熱火控衛查莫斯（Mario Chalmers）曾自稱是聯盟「前十控衛」。詹姆斯（LeBron James）效力熱火4季期間，他擔任先發控衛幫助熱火奪下兩座冠軍。近日他在節目上透露詹姆斯一項秘密。
火箭教頭尤多卡（Ime Udoka）日前嗆詹姆斯，「別像個婊子在那邊哭，別再抱怨了。」隨後兩人爆發嚴重口角衝突。查莫斯自曝有次他和詹姆斯發生爭執，他對詹姆斯說，「你是場上最好的球員，別再表現得像婊子，好好打球吧！」
查莫斯認為自己的職責是帶動全隊，詹姆斯被「婊子」一詞激怒，「他聽完後在球場上火力全開，我也為此付出代價，被下放板凳，但我做了應該做的事。」
查莫斯生涯出賽646場，場均只有8.9分3.7助攻，現年37歲的他已淡出聯盟6年；39歲的詹姆斯仍是聯盟頂級巨星。
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