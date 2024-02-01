NBA／魔術老將猥褻防守動作網瘋傳 隊友：他玩得很開心

聯合新聞網／ 綜合報導
魔術老將英格斯。 美聯社
魔術老將英格斯。 美聯社

魔術今天以108：98擊敗馬刺，比賽中出現驚人一幕，魔術老將英格斯（Joe Ingles）防守時，不小心對馬刺前鋒歐斯曼（Cedi Osman）做出猥褻動作。

歐斯曼當時在邊線持球，沒想到英格斯下半身往前一頂，歐斯曼重心不穩倒地，球出界。這段畫面在網路上被瘋傳，魔術後衛安東尼（Cole Anthony）也轉發，並寫道，「他玩得很開心。」

魔術三節打完領先19分，馬刺卻在末節打出15：0攻勢，追到3分差。不過魔術隨後展現強大的防守，讓馬刺近3分鐘無法得分，吞下敗仗。

魔術狀元班切羅（Paolo Banchero）全場攻下25分9籃板7助攻，華格納（Franz Wagner）20分8籃板。馬刺方面，天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）得到21分8籃板，瓦賽爾（Devin Vassell）26分，索漢（Jeremy Sochan）18分12籃板。

這是當地時間2019年11月4日後，魔術首度擊敗馬刺，華格納賽後談到差點被翻盤，「我們必須在第三節尾和第四節初打得更好，有一些小失誤，要確保被追分的時間縮短。」

Joe Ingles Victor Wembanyama 馬刺 魔術

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