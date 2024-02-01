NBA／「新雷霆三少」崛起 霍姆葛倫大讚亞歷山大領導力

聯合新聞網／ 綜合報導
亞歷山大進攻效率頂尖，防守功力也不馬虎，目前是聯盟抄截王。 美聯社
亞歷山大進攻效率頂尖，防守功力也不馬虎，目前是聯盟抄截王。 美聯社

本季雷霆隊打出破繭而出賽季，目前以33勝15敗暫居西區第2，持續緊追龍頭灰狼隊，球隊主力都相當年輕，被外界認為未來性無可限量，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、霍姆葛倫（Chet Holmgren）、威廉斯（Jalen Williams）組成的「新雷霆三少」封號也不脛而走。

雷霆在坐擁頂尖戰績的同時，未來數年手上還保有大量首輪籤，隨著球隊起飛，核心骨幹也日漸明瞭，由全明星王牌亞歷山大領銜，加上新人王熱門候選的霍姆葛倫、最佳進步獎人選威廉斯，讓人不禁想起10年前尚未拆夥的「雷霆三少」。

霍姆葛倫日前受訪時，則盛讚一哥亞歷山大是這支年輕球隊取得成功的原動力，「他是一個殺手、一個贏家，每個人都認同一切都是從他開始的，所謂領導力指的是場內場外我們始終注視的對象，亞歷山大非常出色地扮演這個角色。」

霍姆葛倫也提到，球隊每個人都專注於勝利，彼此互相信任。「重點是獲勝，每個人都相信上場是要贏球，當大家都如此投入並建立起信任時，事情會變得容易很多，我們聚集在一起做對的事情。」

亞歷山大正在走向聯盟超級巨星的道路上，他已連續兩個賽季場均得分突破30，並首次獲選為明星賽先發後衛，擊敗的對手更是近10年來8次獲選先發的勇士隊柯瑞（Stephen Curry），挾著優異戰績及個人數據，亞歷山大有機會角逐年度MVP，根據數據，他每百分鐘的EPM（球員影響力）全聯盟僅次於安比德（Joel Embiid），攻防影響力驚人。

亞歷山大 雷霆

相關新聞

NBA／首次以客隊身分造訪波特蘭 里拉德坦言感覺很「怪」

前拓荒者隊當家球星里拉德（Damian Lillard）本季轉戰公鹿隊，和安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）組成衝擊冠軍的頂尖雙星，生涯11個賽季首度披上不同球隊球衣的里拉德，今

NBA／熱火力克國王止7連敗 巴特勒：很幸運有這份工作

熱火今天在主場迎戰國王，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）狂飆31分，加上替補鋒衛理查森（Josh Richardson）投進6記三分球，貢獻24分，以115：106力克國王，中止7連敗。

NBA／快艇三節一波流打爆巫師 球迷場邊高喊「塔克」

快艇今天作客東區弱旅巫師，儘管喬治（Paul George）因傷缺陣，仍靠著雷納德（Kawhi Leonard）和哈登（James Harden）合砍56分，以125：109輕取巫師。 巫師後衛

NBA／KD重回布魯克林獲致敬 狂飆33分率太陽輕取籃網

今天是杜蘭特（Kevin Durant）轉戰太陽後，首度造訪籃網主場，他和諾基奇（Jusuf Nurkic）聯手砍下62分，終場以136：120大勝籃網。 籃網隊西蒙斯（Ben Simmons）

NBA／火箭對籃網布里吉斯有興趣 願歸還哈登交易案的首輪籤

根據美媒《Hoops Hype》報導，本季戰績顯著進步的火箭隊預計在交易市場擔任買家，並對籃網隊一哥布里吉斯（Mikal Bridges）表達興趣，願意提供先前哈登（James Harden）交易案中

NBA／西班牙傳奇中鋒小加索高掛球鞋 灰熊將退休33號球衣

西班牙傳奇中鋒小加索（Marc Gasol）今天正式宣布退休，他在聯盟打滾13個賽季，曾效力灰熊、暴龍及湖人，近年回到西班牙老闆兼球員，如今他正式退休。 小加索在2007年選秀第48順位被湖人選

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。