NBA／「新雷霆三少」崛起 霍姆葛倫大讚亞歷山大領導力

本季雷霆隊打出破繭而出賽季，目前以33勝15敗暫居西區第2，持續緊追龍頭灰狼隊，球隊主力都相當年輕，被外界認為未來性無可限量，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、霍姆葛倫（Chet Holmgren）、威廉斯（Jalen Williams）組成的「新雷霆三少」封號也不脛而走。

雷霆在坐擁頂尖戰績的同時，未來數年手上還保有大量首輪籤，隨著球隊起飛，核心骨幹也日漸明瞭，由全明星王牌亞歷山大領銜，加上新人王熱門候選的霍姆葛倫、最佳進步獎人選威廉斯，讓人不禁想起10年前尚未拆夥的「雷霆三少」。

霍姆葛倫日前受訪時，則盛讚一哥亞歷山大是這支年輕球隊取得成功的原動力，「他是一個殺手、一個贏家，每個人都認同一切都是從他開始的，所謂領導力指的是場內場外我們始終注視的對象，亞歷山大非常出色地扮演這個角色。」

霍姆葛倫也提到，球隊每個人都專注於勝利，彼此互相信任。「重點是獲勝，每個人都相信上場是要贏球，當大家都如此投入並建立起信任時，事情會變得容易很多，我們聚集在一起做對的事情。」

亞歷山大正在走向聯盟超級巨星的道路上，他已連續兩個賽季場均得分突破30，並首次獲選為明星賽先發後衛，擊敗的對手更是近10年來8次獲選先發的勇士隊柯瑞（Stephen Curry），挾著優異戰績及個人數據，亞歷山大有機會角逐年度MVP，根據數據，他每百分鐘的EPM（球員影響力）全聯盟僅次於安比德（Joel Embiid），攻防影響力驚人。