NBA／里拉德「回娘家」外線失準 拓荒者賞公鹿連敗
生涯前11個球季都是拓荒者隊成員，7度入選明星賽的球星里拉德（Damian Lillard），今天回到熟悉的拓荒者主場摩達中心，卻是身披公鹿隊戰袍，他還本能往拓荒者休息室走去；首度回到波特蘭的他面對前東家攻下25分，但球隊錯過逆轉機會，以116：119吞下2連敗。
里拉德上半場就攻下15分，但公鹿以65：67落後；三節打完拓荒者仍握有96：91優勢，公鹿第四節反撲，里拉德1分13秒的灌籃先將比分追到114：115，最後37秒傳球給「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）合作空中接力灌籃，更讓公鹿116：115領先，但拓荒者馬上靠西蒙斯（Anfernee Simons）17.1秒投進超前分。
落後的公鹿喊出暫停，但洛培茲（Brook Lopez）外線出手落空，拓荒者葛蘭特（Jerami Grant）讀秒階段2罰都把握，讓拓荒者驚險以3分差手下勝利。
介紹出場獲得熱烈掌聲的里拉德，今天出賽40分鐘攻下25分，但全場23投僅9中、三分球13投錯失10球，安戴托昆波27分是全場最高；拓荒者以西蒙斯24分最佳，中鋒艾頓（Deandre Ayton）20分、11籃板。
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