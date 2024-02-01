NBA／溫班亞瑪影響力肉眼可見 亞泰斯特大膽預言將砍101分

法國天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）本季賽場上屢屢以規格外的身體素質上演好球，，攻防兩端都十分搶眼，隨著越來越適應NBA強度，數據面的天花板難以想像，前湖人球星亞泰斯特（Metta Sandiford-Artest）也表示高度期待，甚至大膽預言溫班亞瑪未來將破張伯倫（Wilt Chamberlain）單場100分紀錄。

溫班亞瑪本季雖然受到出賽時間管制，場均上場時間為27.2分鐘，但數據面仍相當全面，自從12月8日轉型全職中鋒以來，溫班亞瑪場均上升到22分、10.5分、3.6助攻、3.5次阻攻，目前是聯盟阻攻王，在近期的新人王排行榜上也技壓雷霆長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）。

沒有人懷疑溫班亞瑪進攻端的成長空間之大，而前湖人球星亞泰斯特更樂觀表示，溫班亞瑪有機會打破被譽為NBA史上最困難的單場100分紀錄，「他讓我想起了張伯倫......還記得安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）嗎？他生涯初期比溫班亞瑪更瘦弱，此後便開始了統治地位，但字母哥可沒有跟溫班亞瑪相同的技能，事實上也沒有一個中鋒具備。」

亞泰斯特說：「一旦他更加茁壯，變得更聰明，努力提高比賽水準，他就會拿到101分，我認為這需要5至8年時間。」

雖然馬刺隊本季戰績不佳，目前為西區墊底，不過溫班亞瑪的數據絲毫沒有灌水成分，過去22場比賽，馬刺的淨勝分是-5.8，但當溫班亞瑪在場時，每百回合則來到+1.1，且全隊防守效率上升至112.2，可以排名聯盟第4，影響力顯而易見。