快訊

立法院長連任失利！游錫堃「因個人規劃」即刻請辭 王正旭遞補

大學上課煮火鍋也OK？ 教授挺學生「沒打擾他人做啥都行」

二輪投票勝出 「辣個男人」韓國瑜獲54票當選立法院長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／冠軍或奧運金牌2選1 太陽隊布克：我想要戒指

聯合新聞網／ 綜合報導
布克今天攻下22分，助隊踢館籃網主場成功。 路透
布克今天攻下22分，助隊踢館籃網主場成功。 路透

日前美國公布2024年巴黎奧運男籃41人大名單，太陽隊明星後衛布克（Devin Booker）也在其中，有很高機率能繼2021年奧運會後再度披上美國隊戰袍，不過在近期受訪中布克被問及NBA冠軍金盃和奧運金牌哪個比較重要，他則毫不猶豫選擇冠軍戒指。

布克曾入選2021年東京奧運，並在決賽力克法國隊收下金牌榮耀，完成4連霸壯舉，不過美國隊在去年夏季世界盃失利，甚至連一面獎牌都沒獲得，令不少人感到失望，外界都期待美國能在奧運組成「夢幻隊」一雪世界盃前恥，包括杜蘭特（Kevin Durant）、詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）等多位超級巨星都表達了興趣。

布克也對於再次打奧運抱持高度期待，甚至在先前受訪時表態願意當副手，專心扮演角色球員、當無球得分點，替爭取金牌做出犧牲，顯見對於金牌的渴望程度。

但近日布克談到NBA冠軍和奧運金牌孰輕孰重，他則秒選冠軍金盃，「我想說的是，披上國家隊球衣代表一切，籃球領域的最高成就是可以代表國家打最具威望的賽事，把『美國隊』3個字放在胸前，但我想要拿到冠軍戒，因為我已經有一枚奧運金牌了。」

太陽隊史自1968年創隊以來從未獲得NBA總冠軍，是NBA還沒奪冠的球隊中隊史最長的，和布克同隊，並曾攜手拿下東奧金牌的杜蘭特則已手握3枚奧運金牌，眼下目標也是替球隊衝擊冠軍，為歷史地位再添進一步。

太陽 布克 杜蘭特

相關新聞

NBA／首次以客隊身分造訪波特蘭 里拉德坦言感覺很「怪」

前拓荒者隊當家球星里拉德（Damian Lillard）本季轉戰公鹿隊，和安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）組成衝擊冠軍的頂尖雙星，生涯11個賽季首度披上不同球隊球衣的里拉德，今

NBA／西班牙傳奇中鋒小加索高掛球鞋 灰熊將退休33號球衣

西班牙傳奇中鋒小加索（Marc Gasol）今天正式宣布退休，他在聯盟打滾13個賽季，曾效力灰熊、暴龍及湖人，近年回到西班牙老闆兼球員，如今他正式退休。 小加索在2007年選秀第48順位被湖人選

NBA／快艇三節一波流打爆巫師 球迷場邊高喊「塔克」

快艇今天作客東區弱旅巫師，儘管喬治（Paul George）因傷缺陣，仍靠著雷納德（Kawhi Leonard）和哈登（James Harden）合砍56分，以125：109輕取巫師。 巫師後衛

NBA／KD重回布魯克林獲致敬 狂飆33分率太陽輕取籃網

今天是杜蘭特（Kevin Durant）轉戰太陽後，首度造訪籃網主場，他和諾基奇（Jusuf Nurkic）聯手砍下62分，終場以136：120大勝籃網。 籃網隊西蒙斯（Ben Simmons）

NBA／火箭對籃網布里吉斯有興趣 願歸還哈登交易案的首輪籤

根據美媒《Hoops Hype》報導，本季戰績顯著進步的火箭隊預計在交易市場擔任買家，並對籃網隊一哥布里吉斯（Mikal Bridges）表達興趣，願意提供先前哈登（James Harden）交易案中

NBA／波格登抱怨不被塞爾蒂克重視 直言在拓荒者得到尊重

波格登（Malcolm Brogdon）去年效力塞爾蒂克奪下年度最佳第六人，季後賽還帶傷上陣，沒想到休賽季成為哈勒戴（Jrue Holiday）交易案的籌碼，被送往拓荒者，他近日受訪時忍不住抱怨前東家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。