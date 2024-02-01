NBA／冠軍或奧運金牌2選1 太陽隊布克：我想要戒指

日前美國公布2024年巴黎奧運男籃41人大名單，太陽隊明星後衛布克（Devin Booker）也在其中，有很高機率能繼2021年奧運會後再度披上美國隊戰袍，不過在近期受訪中布克被問及NBA冠軍金盃和奧運金牌哪個比較重要，他則毫不猶豫選擇冠軍戒指。

布克曾入選2021年東京奧運，並在決賽力克法國隊收下金牌榮耀，完成4連霸壯舉，不過美國隊在去年夏季世界盃失利，甚至連一面獎牌都沒獲得，令不少人感到失望，外界都期待美國能在奧運組成「夢幻隊」一雪世界盃前恥，包括杜蘭特（Kevin Durant）、詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）等多位超級巨星都表達了興趣。

布克也對於再次打奧運抱持高度期待，甚至在先前受訪時表態願意當副手，專心扮演角色球員、當無球得分點，替爭取金牌做出犧牲，顯見對於金牌的渴望程度。

但近日布克談到NBA冠軍和奧運金牌孰輕孰重，他則秒選冠軍金盃，「我想說的是，披上國家隊球衣代表一切，籃球領域的最高成就是可以代表國家打最具威望的賽事，把『美國隊』3個字放在胸前，但我想要拿到冠軍戒，因為我已經有一枚奧運金牌了。」

太陽隊史自1968年創隊以來從未獲得NBA總冠軍，是NBA還沒奪冠的球隊中隊史最長的，和布克同隊，並曾攜手拿下東奧金牌的杜蘭特則已手握3枚奧運金牌，眼下目標也是替球隊衝擊冠軍，為歷史地位再添進一步。