NBA／快艇三節一波流打爆巫師 球迷場邊高喊「塔克」

快艇今天作客東區弱旅巫師，儘管喬治（Paul George）因傷缺陣，仍靠著雷納德（Kawhi Leonard）和哈登（James Harden）合砍56分，以125：109輕取巫師。

巫師後衛波爾（Jordan Poole）今天因感冒缺陣，上半場打完巫師只落後6分，不過快艇第三節開局打出9：0攻勢，單節狂轟40分，將領先擴大到27分，比賽迅速進入垃圾時間。

雷納德只打前三節就進帳31分9籃板，哈登25分9籃板。巫師以庫茲瑪（Kyle Kuzma）砍進27分，表現最佳。值得一提的是，快艇老將塔克（PJ Tucker）11月28日後就一直被冰在板凳，巫師球迷今天也在場邊數次大喊塔克的名字，希望他能上場，但最終無法如願。

They’re chanting PJ Tucker at Capital One Arena 😂 #ClipperNation pic.twitter.com/g0TquV8c4Q — (MyNameIsJC) RussIsDaLife 🏁 #WhyNot 😤 (@Number9IsDaLife) 2024年2月1日

據《HoopsHype》記者斯卡托（Michael Scotto）報導，快艇有意送走塔克和海蘭德（Bones Hyland）。塔克合約還有1年半，明年是球員選項，他預計不會討論買斷。

《Yahoo Sports》記者費雪（Jake Fischer）先前曾指出，公鹿有意打包康納頓（Pat Connaughton）和佩恩（Cameron Payne）得到防守球員，塔克是目標之一。