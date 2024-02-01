聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／快艇三節一波流打爆巫師 球迷場邊高喊「塔克」
快艇今天作客東區弱旅巫師，儘管喬治（Paul George）因傷缺陣，仍靠著雷納德（Kawhi Leonard）和哈登（James Harden）合砍56分，以125：109輕取巫師。
巫師後衛波爾（Jordan Poole）今天因感冒缺陣，上半場打完巫師只落後6分，不過快艇第三節開局打出9：0攻勢，單節狂轟40分，將領先擴大到27分，比賽迅速進入垃圾時間。
雷納德只打前三節就進帳31分9籃板，哈登25分9籃板。巫師以庫茲瑪（Kyle Kuzma）砍進27分，表現最佳。值得一提的是，快艇老將塔克（PJ Tucker）11月28日後就一直被冰在板凳，巫師球迷今天也在場邊數次大喊塔克的名字，希望他能上場，但最終無法如願。
據《HoopsHype》記者斯卡托（Michael Scotto）報導，快艇有意送走塔克和海蘭德（Bones Hyland）。塔克合約還有1年半，明年是球員選項，他預計不會討論買斷。
《Yahoo Sports》記者費雪（Jake Fischer）先前曾指出，公鹿有意打包康納頓（Pat Connaughton）和佩恩（Cameron Payne）得到防守球員，塔克是目標之一。
2023-24 NBA即時比分
▪76人安比德復出又傷退 勇士靠柯瑞狂飆37分奪勝！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言