NBA／西蒙斯只打1場又休兵 KD重返籃網主場獲致敬+歡呼
籃網隊西蒙斯（Ben Simmons）缺陣3個月後終於傷癒歸隊，沒想到只打1場又休兵，缺席今天對太陽的比賽。
西蒙斯前天復出對爵士，繳出10分8籃板11助攻的準大三元數據，幫助籃網大勝，不過他在退場前最後一個比賽回合摔到，感覺到膝蓋不適。
西蒙斯今天確定因傷缺陣，籃網總教練馮恩（Jacque Vaughn）賽前表示，西蒙斯進入每日觀察名單，核磁共振顯示膝蓋沒結構性損傷，但有些腫脹。
本場比賽是杜蘭特（Kevin Durant）被交易到太陽後，首度重返籃網主場打球，籃網球團賽前播放致敬影片，球迷也用歡呼聲迎接他。值得一提的是，有球迷自製看板「我們飛了7879英里，從台灣飛來看KD」，被鏡頭捕捉到。
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