NBA／西蒙斯只打1場又休兵 KD重返籃網主場獲致敬+歡呼

西班牙傳奇中鋒小加索（Marc Gasol）今天正式宣布退休，他在聯盟打滾13個賽季，曾效力灰熊、暴龍及湖人，近年回到西班牙老闆兼球員，如今他正式退休。 小加索在2007年選秀第48順位被湖人選

2024-02-01 09:42