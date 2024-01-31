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NBA／將與「女柯瑞」明星賽比準 柯瑞也很期待：我會贏
NBA官方今天宣布將在今年明星賽舉辦一場別開生面的對決，由勇士隊柯瑞（Stephen Curry）與WNBA優涅思庫（Sabrina Ionescu）兩大射手上演三分球對決，優涅思庫也透露自己將會站在NBA的三分線上接受對決，柯瑞直言相當期待。
身為NBA與WNBA兩大聯盟的射手指標，柯瑞與優涅思庫在今天確定將於今年全明星周上演三分球挑戰賽，儘管柯瑞身為現今NBA三分球的多項紀錄保持人，但優涅思庫則在去年7月舉行的WNBA三分球大賽中投出37分的高分，打破了兩聯盟的紀錄。
對於將與優涅思庫登場比準，柯瑞說：「這可能是有史以來最酷的事情，我記得她去年是27投25中，而且聽說她要投NBA的三分線，這讓我很欣賞她的自信。」
談到兩人的對決引發話題，柯瑞也直言相當期待，「我們都知道這是過去沒有發生過的事情，但我們都有實力站上這個舞台，去年她在全明星賽震驚了世界，現在就看看在印第安納會發生什麼吧，我認為自己會贏下這場比賽，相信她也是這樣想。」
勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也說：「我認為這是現代的性別之戰，他們兩個關係不錯，優涅思庫來自於灣區，大家都很愛她，所以我們會一起看她的比賽，這很有趣。」
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