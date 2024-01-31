NBA／吐槽前東家黃蜂習慣失敗 洛齊爾：熱火沒人想輸

熱火先前發動交易，用資深控衛羅瑞（Kyle Lowry）和首輪選秀籤，向黃蜂換回後衛洛齊爾（Terry Rozier），洛齊爾近日受訪時直言，兩隊狀況完全相反。

洛齊爾2019年休賽季從塞爾蒂克轉戰黃蜂後，已連4季無緣季後賽，他直言，「在黃蜂會習慣失敗，這已刻在DNA裡面，我不太想這樣說，因為我是很有競爭意識的球員，這裡狀況完全相反，沒人想輸，沒人能接受輸。」

「我認為這不是秘密，聯盟中每個人都知道球隊間有差異，包含人們對勝利的態度和球隊文化，這裡（熱火）是頂級的」洛齊爾說。

儘管熱火是季後賽常客，但近期陷入7連敗，洛齊爾加盟後尚未發揮水準，4戰場均只有11.8分。熱火「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）談到連敗時表示，「我一點也不擔心，我知道我們能做什麼，我們只需要找回微笑、打球的樂趣、競爭心態和防守。」