NBA／伍德不滿當替補發怪聲？湖人教頭：我沒有用社群媒體
湖人中鋒戴維斯（Anthony Davis）今天因傷缺陣，湖人總教練漢姆（Darvin Ham）選擇海斯（Jaxson Hayes）頂替先發，而不是伍德（Christian Wood），漢姆賽後也解釋原因。
伍德賽前20分鐘發文被部分球迷認為在表達不滿，對此伍德解釋，原本想引用一則推文，但它沒有出現，所以只留下「Lol（哈哈）」。
伍德今天出戰22分鐘，得到9分7籃板。湖人教頭漢姆賽後表示，「我沒有用社群媒體，因此不知道他賽前發文。我們想讓伍德繼續扮演典型角色（替補），他今晚打出穩定的表現，先發陣容不是人氣競賽，而是對球隊最有利的選擇。」
湖人輸球後戰績再度跌破5成，與爵士並列第9，只領先火箭0.5場勝差。詹姆斯（LeBron James）表示，「我們可能擊敗任何球隊，也有可能被任何球隊打爆。」詹姆斯也強調背靠背出賽不是問題，「我只要夠健康就會上場，試圖打出高水準表現，幫助隊友，並保持高效率。」
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