NBA／柯瑞勇士球衣銷量高居聯盟第1 泰托姆力壓詹皇排第2

勇士本季戰績掙扎，不過當家球星柯瑞（Stephen Curry）人氣仍相當高，聯盟公布上半季球衣銷售量，柯瑞高居第1，塞爾蒂克一哥泰托姆（Jayson Tatum）力壓湖人巨星詹姆斯（LeBron James）排第2，他也發文直呼：「這對我來說太瘋狂了！」

馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）排名第4，明星賽人氣王安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）只有第5。獨行俠唐西奇（Luka Doncic）和宿敵布克（Devin Booker）分居第6和第7，杜蘭特（Kevin Durant）僅第8。

Wow this is crazy to me https://t.co/9vt2ltz3Rz — Jayson Tatum (@jaytatum0) 2024年1月30日

76人後衛馬克西（Tyrese Maxey）排第9，是名單中最令人驚訝的球員，隊友安比德（Joel Embiid）僅第12；金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）第14。

聯盟也公布各隊商品銷量排名，前10名依序是湖人、塞爾蒂克、勇士、公鹿、76人、公牛、太陽、尼克、馬刺及獨行俠。