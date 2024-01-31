NBA／柯瑞勇士球衣銷量高居聯盟第1 泰托姆力壓詹皇排第2
勇士本季戰績掙扎，不過當家球星柯瑞（Stephen Curry）人氣仍相當高，聯盟公布上半季球衣銷售量，柯瑞高居第1，塞爾蒂克一哥泰托姆（Jayson Tatum）力壓湖人巨星詹姆斯（LeBron James）排第2，他也發文直呼：「這對我來說太瘋狂了！」
馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）排名第4，明星賽人氣王安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）只有第5。獨行俠唐西奇（Luka Doncic）和宿敵布克（Devin Booker）分居第6和第7，杜蘭特（Kevin Durant）僅第8。
76人後衛馬克西（Tyrese Maxey）排第9，是名單中最令人驚訝的球員，隊友安比德（Joel Embiid）僅第12；金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）第14。
聯盟也公布各隊商品銷量排名，前10名依序是湖人、塞爾蒂克、勇士、公鹿、76人、公牛、太陽、尼克、馬刺及獨行俠。
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