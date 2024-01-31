NBA／柯瑞與女神射手確定上演三分大賽 新秀挑戰賽名單出爐

攻守兼備的鐵衛哈勒戴（Jrue Holiday）只來到波士頓4個月，顯然已經愛上這座城市，他期盼能夠留下來待更長的時間。 「我想留在這裡，」下季擁有球員選項的哈勒戴坦言，「我感覺自己越來越舒服了

2024-01-30 18:15