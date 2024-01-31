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NBA／柯瑞與女神射手確定上演三分大賽 新秀挑戰賽名單出爐

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞(左)與優涅思庫(右)正面對決。 截圖自NBA官方X
柯瑞(左)與優涅思庫(右)正面對決。 截圖自NBA官方X

聯盟今天正式宣布，勇士神射手柯瑞（Stephen Curry）將與WNBA神射手優涅思庫（Sabrina Ionescu）在明星賽上演三分球大賽。另外，新秀挑戰賽名單也出爐。

現年26歲的優涅思庫去年在WNBA三分球大賽中，連續投進20顆三分球，決賽27投25中拿到37分，刷新WNBA及NBA紀錄。柯瑞也好奇誰是三分球大賽最佳射手？優涅思庫則下戰帖，如今對決戲碼正式確定上演。

聯盟今天公布新秀挑戰賽28人名單，包含11名新秀、10名二年級生及7名G聯盟球員。將由西班牙傳奇球星加索（Pau Gasol）、WNBA傳奇球星凱琴斯（Tamika Catchings）、前NBA球員羅斯（Jalen Rose）及德國名將施倫夫（Detlef Schrempf）擔任總教練。

美東時間2月6日下午4點將舉辦球員選秀，加索、凱琴斯及羅斯將分別挑選7名球員，施倫夫則直接執教7位G聯盟球員。

新秀挑戰賽名單：

新秀：馬刺隊溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、雷霆隊霍姆葛倫（Chet Holmgren）、黃蜂隊米勒（Brandon Miller）、拓荒者隊韓德森（Scoot Henderson）、爵士隊喬治（Keyonte George）、鵜鶘隊霍金斯（Jordan Hawkins）、獨行俠隊萊夫利（Dereck Lively II）、熱火隊小賈奎茲（Jaime Jaquez Jr.）、勇士隊波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、雷霆隊華勒斯（Cason Wallace）及巫師隊庫里巴利（Bilal Coulibaly）。

二年級生：魔術隊班切羅（Paolo Banchero）、鵜鶘隊丹尼爾斯（Dyson Daniels）、活塞隊杜倫（Jalen Duren）及艾維（Jaden Ivey）、爵士隊凱斯勒（Walker Kessler）、溜馬隊馬瑟倫（Bennedict Mathurin）、國王隊穆雷（Keegun Murray）、拓荒者隊夏普（Shaedon Sharpe）、火箭隊史密斯（Jabari Smith Jr.）及雷霆隊威廉斯（Jalen Williams）。

Stephen Curry

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