NBA／可能因打不滿65場損失4千萬美元 哈利伯頓：愚蠢規定

溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）本季打出頂尖球星水準，但他近期遭遇傷勢，可能因新版本勞資協議，損失4000萬美元薪水，他也直呼這個規則很愚蠢。

哈利伯頓去年簽下5年2.045億美元頂級合約，只要達成年度MVP、最佳防守球員或年度前三隊其中一項，就可領到2.45億美元。哈利伯頓本季場均23.6分12.6助攻，整體命中率49.6%，三分命中率40%，進入前三隊的機會極大。

不過聯盟去年通過新版勞資協議，當中有球員出賽場次規定，球員要出賽65場，且每場打滿20分鐘，才能得到年度獎項的資格，哈利伯頓只剩4場比賽缺席額度。值得一提的是，有望衛冕MVP的76人中鋒安比德（Joel Embiid）只剩5場額度。

對此，哈利伯頓不滿表示：「我認為這是愚蠢的規定，聯盟很多球員也這樣想，但這是老闆要的，身為球員我只能做好工作，可以的話就打滿65場比賽，這就是我現在要做的，照顧好身體讓自己能上場。你應該也會看見聯盟其他球員遭遇相同的事，只要老闆開心就好。」