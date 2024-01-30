籃球／卡森斯最終戰開起球迷會 大獅賽打19分鐘拿10分

新竹御頂攻城獅與台啤永豐雲豹今天在新竹縣體育館舉行跨聯盟的「大獅風雲賽」，也將是NBA球星卡森斯在明天離台前的最後一次出賽，而他最終僅出賽上半場19分鐘拿下10分5籃板後就未再登場，最終攻城獅就以84：81取勝。

卡森斯在過去兩周代表雲豹出賽4場收下3勝1敗佳績後也結束與雲豹的第一份合約，並將在明天離台，而在離台前夕他也在今天於「大獅風雲賽」登場，於新竹縣體育館出戰地主攻城獅，讓雙聯盟球迷在他離台前夕能欣賞到這場跨聯盟大戰。

而今天卡森斯雖然是以客隊球員身份登場，但仍是獲得新竹的熱情支持，甚至在賽前、中場休息和賽後都於場邊開啟小型簽名會，造福今天買票進場的球迷。

不過比賽首節卡森斯似乎也還在尋找投籃感覺，單節4次出手僅命中1球，反觀是上賽季效力雲豹的攻城獅雙洋將艾夫伯與戴維斯，開賽後不久就有一次空中接力灌籃的搭配演出，首節打完攻城獅也以4分領先。

但第二節卡森斯也進入狀態，單節有7分進帳，加上重返攻城獅主場的鄭瑋在該節也有一次三分球命中與抄截快攻上籃的演出，幫助雲豹在上半場打完反倒取得2分領先。

易籃後地主攻城獅趁著卡森斯未上場，該節前6分半鐘打出一波20：7的攻勢，其中艾夫伯一人就包辦了11分，第三節剩下5分半鐘時，阿拉斯薩也在本季首度披上雲豹戰袍上場，並且在罰球時遭到全場噓聲，但他隨即透過罰球與籃下進球連拿3分，但雲豹仍是以大比分落後。

在下半場卡森斯都未再登場的情況下，最終攻城獅也以3分差距擊敗雲豹，奪下這次大獅風雲賽勝利，而卡森斯在台最終戰也以上場2節19分鐘拿下10分5籃板2助攻作結，而他也預計在明天搭機離台。