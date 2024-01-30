NBA／轉戰綠衫軍太舒適 哈勒戴盼長期留守波士頓

攻守兼備的鐵衛哈勒戴（Jrue Holiday）只來到波士頓4個月，顯然已經愛上這座城市，他期盼能夠留下來待更長的時間。

「我想留在這裡，」下季擁有球員選項的哈勒戴坦言，「我感覺自己越來越舒服了，我愛這群傢伙，喜歡這支球隊，也喜歡這座城市。」

「我感覺真的很棒。在場上我很自在，在波士頓生活我也感到很舒服，我的家人也是如此，所以真的一切都很好。我妻子2010年時曾在這裡踢球，我們也有一些朋友在這裡，所以這感覺真的很好。」哈勒戴說。

外界普遍認為哈勒戴預計會在休賽季選擇提前跳出合約，倘若他能順利與塞爾蒂克簽下一份長約，新合約相對較低的起新也有助於求對省下一些豪華稅。倘若哈勒戴選擇執行選項，他在2024-25年賽季的年薪將高達3940萬美元。

「現在可以是我合約的最後一年，我覺得我們可以兩者一起考慮，就是我會為比賽做好準備，也想為我自己的未來做好準備。」哈勒戴接著說。

賽季至今，哈勒戴一共出賽41場，場均出賽33.7分鐘，可以獲得13.3分、6.2籃板、4.6助攻。就數據來說看似不起眼，但他的加盟進一步強化了球隊攻守強度，其領袖氣質也有助於球隊在關鍵時刻穩定軍心。戰績可見，綠衫軍目前以35勝11敗高居聯盟第一，更創下主場開季20連勝的強勢紀錄。

「我認為，每個人都知道我們已經準備好了，想繼續長期合作下去。無論未來怎樣，我們都想帶著同樣的陣容繼續打下去。」哈勒戴說。