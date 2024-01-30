NBA／安比德拚MVP只剩5場缺席額度 傳聯盟調查臨時退賽爭議

安比德（Joel Embiid）先前作客丹佛卻在賽前臨時決定休兵，引發不少爭議，金塊球迷也忍不住發尋人啟事，狂酸這位自2019年以來都未曾在金塊主場出賽的年度MVP中鋒。

據了解，安比德並沒有登入在賽前傷兵名單之中，而是在開賽前醫療團隊才拋出傷勢問題，直接宣佈高掛免戰牌。《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，聯盟肯定會針對這樣的「臨時退賽」行為展開調查。

「先前的一整天，安比德都沒有被列入傷病報告，我得到的消息是，直到比賽開始前15分鐘，他才被列入了傷病報告之中。當然這會是聯盟要去調查的事情。」查拉尼亞表示。

事實上，金塊總教練馬龍（Michael Malone）對於76人突然讓安比德休兵一事感到不滿，因為這會影響球隊比賽計畫，他也認為聯盟該介入調查。不過馬龍也強調不認為安比德是詐傷刻意選擇缺席，因為他在先前比賽中可能已經出現若干傷勢。

金塊球迷開酸安比德。 美聯社

有媒體解讀，安比德或許是面臨到一些受傷情況，但礙於自己可能不想因缺席和約柯奇對決一事遭到球迷訕笑，他可能認為自己的狀態可以上場。只是球團經過評估後顯然不願冒險，結果造成了這樣的爭議。按照過往安比德的傷病史，76人大可以預先就執行傷病管理方案，至少能夠避免臨時退賽的質疑。

《ESPN》記者薛爾本（Ramona Shelburne）透露，安比德其實不想被放在傷兵名單中，他想要上場，但熱身時候的狀況讓他感到不舒服。也許安比德先前就不該出戰對溜馬的比賽。

在今天76人對拓荒者的比賽中，安比德再度缺席，這讓他本季休兵場次累積13場，按照聯盟年度獎項規定至少要出賽65場的標準，安比德距離無緣衛冕年度MVP只剩下5場比賽的缺席額度。

由於安比德和馬克西（Tyrese Maxey）休兵，作克波特蘭的76人最終是以104比130慘敗。球隊近期苦吞3連敗，東區第3名席次也岌岌可危，與後面追趕的尼克已無勝差。