NBA／湖人壞消息！AD第四節沒上場 賽後自曝腹股溝疼痛
湖人今天以119：135不敵火箭，主力長人戴維斯（Anthony Davis）末節未上場，他賽後自曝腹股溝疼痛。
湖人上周日與勇士交手時，戴維斯在第三節與格林（Draymond Green）發生碰撞，下場休息。他第四節回到場上，奮戰到二度延長賽結束，幫助球隊贏球。
今天比賽第四節湖人一度將分差縮小到10分，但沒有讓戴維斯回到場上，湖人總教練漢姆（Darvin Ham）表示，「我們當時找到一組打很好的球員，想看看能追多少分，再加上戴維斯正碰上一些身體問體，我們非常小心，預防性不讓他上場。」
戴維斯今天賽前出戰成疑，仍選擇出賽，他賽後表示，「我無法像平常一樣在場上移動，腹股溝有點疼痛。」湖人明天將背靠背對老鷹，戴維斯將在賽前決定是否上場。
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