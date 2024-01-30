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NBA／執教模式融合公鹿球風 瑞佛斯：還需要一點時間
密爾瓦基公鹿今天對戰丹佛金塊，一度領先13分，最終以107比113輸球，金塊明星中鋒約柯奇（Nikola Jokic）繳出25分、16籃板、12助攻大三元成績，也讓公鹿新教頭瑞佛斯帶兵首戰就踢到鐵板。
暫居東區第2的公鹿，季中突然更換總教練，找來前費城76人主帥瑞佛斯（Doc Rivers）執掌球隊兵符，瑞佛斯今天迎接帶兵首戰，就遇到由約柯奇領軍的衛冕軍金塊。
金塊的穆雷（Jamal Murray）今天轟下35分，而約基奇全場25投10中，拿下25分、16籃板、12助攻，本季第13次大三元，金塊雙星表現也力壓公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）29分、12籃板。
公鹿今天領先13分遭金塊逆轉，公鹿教頭瑞佛斯將輸球原因歸咎於失誤太多，以及投籃時未能把握空檔。
美聯社報導，瑞佛斯生涯執教勝場數停留在1097場，距離追上布朗（Larry Brown）史上排名第8的勝場數，還差1場。瑞佛斯坦言，還需要一點時間，將自己執教風格與公鹿原有的比賽方式相結合，並希望能順其自然。
不過，瑞佛斯並不擔心這支由安戴托昆波領軍曾拿下2020-21年冠軍的公鹿，瑞佛斯說：「他們已經知道目標是什麼，而實現目標方式就是團隊合作。」
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