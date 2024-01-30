聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／唐西奇又砍45分15助攻 創詹皇後首見紀錄里程碑
唐西奇（Luka Doncic）過去5場比賽場均繳出可怕的40.2分11.8籃板11.2助攻超級大三元數據，然而球隊僅拿到1勝4敗。
今天主場迎戰魔術，唐西奇又砍下45分15助攻9籃板，這次更得到隊友的火力支援，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）奮力飆出36分，兩人下半場合砍54分，其中第四節聯手拿下27分，帶領獨行俠在最後關頭以131比129驚險勝出。
唐西奇最近35天內已經兩度完成至少45分15助攻的數據，同時他在這場比賽達成生涯3000次助攻的里程碑，此外，唐西奇更成為詹姆斯（LeBron James）之後史上第2位能在25歲前累積10000分3000籃板3000助攻的球員。
另一項統計顯示，唐西奇生涯累積18次拿到至少40分10助攻，排名史上第4多，僅次於「大O」羅伯森（Oscar Robertson）的46次、哈登（James Harden）的31次、阿奇巴德（Tiny Archibald）的23次。
獨行俠此戰4人得分至少20分，萊夫利（Dereck Lively II）得到20分11籃板，哈迪20分7助攻；小哈德威36分本季次高，也是第6次至少拿到30分，當他破30分時，球隊戰績是5勝1敗。
魔術以班切羅（Paolo Banchero）的36分9籃板7助攻表現最佳，華格納（Franz Wagner）21分6助攻5籃板，布萊克（Anthony Black）替補也有20分進帳。
2023-24 NBA即時比分
▪籃網西蒙斯復出首秀繳準大三元！ 瑞佛斯首場執教公鹿出師不利 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言