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NBA／唐西奇又砍45分15助攻 創詹皇後首見紀錄里程碑

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
唐西奇再度創下不朽紀錄里程碑。 路透社
唐西奇再度創下不朽紀錄里程碑。 路透社

唐西奇（Luka Doncic）過去5場比賽場均繳出可怕的40.2分11.8籃板11.2助攻超級大三元數據，然而球隊僅拿到1勝4敗。

今天主場迎戰魔術，唐西奇又砍下45分15助攻9籃板，這次更得到隊友的火力支援，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）奮力飆出36分，兩人下半場合砍54分，其中第四節聯手拿下27分，帶領獨行俠在最後關頭以131比129驚險勝出。

唐西奇最近35天內已經兩度完成至少45分15助攻的數據，同時他在這場比賽達成生涯3000次助攻的里程碑，此外，唐西奇更成為詹姆斯（LeBron James）之後史上第2位能在25歲前累積10000分3000籃板3000助攻的球員。

另一項統計顯示，唐西奇生涯累積18次拿到至少40分10助攻，排名史上第4多，僅次於「大O」羅伯森（Oscar Robertson）的46次、哈登（James Harden）的31次、阿奇巴德（Tiny Archibald）的23次。

獨行俠此戰4人得分至少20分，萊夫利（Dereck Lively II）得到20分11籃板，哈迪20分7助攻；小哈德威36分本季次高，也是第6次至少拿到30分，當他破30分時，球隊戰績是5勝1敗。

魔術以班切羅（Paolo Banchero）的36分9籃板7助攻表現最佳，華格納（Franz Wagner）21分6助攻5籃板，布萊克（Anthony Black）替補也有20分進帳。

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