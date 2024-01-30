NBA／戴維斯力挺范德比爾特 詹姆斯拒答布魯克斯問題

湖人隊今天作客火箭隊主場，在比賽進入第2節時卻爆發替補前鋒范德比爾特（Jarred Vanderbilt）與火箭布魯克斯（Dillon Brooks）的推擠事件，最終范德比爾特更遭到驅逐出場，賽後湖人明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）也力挺范德比爾特，認為他只是做了自己該做的事情。

范德比爾特在第2節一次與布魯克斯的卡位中，出手將布魯克斯推出後遭吹判技術犯規，隨後更在布魯克斯準備離開時伸手碰了一下他的後腦勺，遭到裁判第二度吹判技術犯規，遭到驅逐出場。

Jarred Vanderbilt was ejected after getting into it with Dillon Brooks pic.twitter.com/EsciY2A7rI — Bleacher Report (@BleacherReport) 2024年1月30日

對於范德比爾特為何出手推擠布魯克斯，儘管兩人在賽後都未受訪談及此事，但美國媒體也認為與范德比爾特在前一次出手灌籃得手時，布魯克斯卻從他後方出手推了一把，導致他落地時重心不穩跌在場邊有關，對此，湖人總教練漢姆也說：「也許布魯克斯也不應該繼續留在場上。」

戴維斯同樣力挺隊友，「我們都知道布魯克斯是一名什麼樣的球員，他總是會對球員、裁判說他想說的話，但我們都是男人，我認為范德比爾特只是做了他該做的事情。」

今天比賽過程中也一度受到布魯克斯挑釁的詹姆斯（LeBron James），更在被媒體問到布魯克斯的事情時，直接忽略記者的提問。