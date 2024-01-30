NBA／泰托姆聯手懷特第四節發飆 塞爾蒂克躲過主場3連敗

創下主場開季20連勝紀錄之後，塞爾蒂克卻接連在自家吞下敗，今天面對鵜鶘上半場又一度落後鵜鶘17分之多，所幸第四節泰托姆（Jayson Tatum）和懷特（Derrick White）聯手攻下27分，帶動球隊殺出23比6的猛烈攻勢，一舉擺脫對手的糾纏，以118比112取得勝利。

總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）賽後談到前半段比賽的落後局面。「在NBA中，半場落後10分對於99%的球員來說並不陌生。這種情況經常出現。我在半場時說：『你們在做什麼？只是10分差距而已』。這就是NBA。」

JAYSON TATUM MY GOODNESS 🤯pic.twitter.com/2ssb5I2irl — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2024年1月30日

塞爾蒂克先發5虎各拿下雙位數得分，泰托姆得到28分10籃板8助攻3抄截，布朗（Jaylen Brown）貢獻22分11籃板7助攻，統計顯示，他們成為隊史第4對同場至少拿到22分10籃板7助攻的搭檔。

前三對分別是1984年的柏德（Larry Bird）和強森（Dennis Johnson）、1975年的考文斯（Dave Cowens）和哈維契克（John Havlicek）、1970年的哈維契克和懷特（Jo Jo White）。

哈勒戴（Jrue Holiday）也有20分進帳，霍佛特（Al Horford）11分8籃板4助攻；先前陷入低潮的懷特此戰拿下17分，成了球隊能夠逆轉戰局的關鍵。「每個人都告訴我，要保持信心，繼續投籃。他們只是相信我，能夠回報這份信任是很好的。我只是試圖保持當下，用各種方式幫助我們贏球。」懷特說。

泰托姆賽後更強調了懷特的重要性。「當懷特衝擊籃框並且對防守方製造壓力時，這對我們來說是很好的事情。」

Derrick White loves hitting big shots. pic.twitter.com/8NYOmYHau6 — Jamie Gatlin (@JamieGatlin17) 2024年1月30日

英格倫（Brandon Ingram）得到28分7籃板6助攻，威廉森（Zion Williamson）26分，麥凱倫（C.J. McCollum）則是進帳16分；鵜鶘禁區得分取得58比44的領先優勢，不過第四節出現全場12次失誤中的5次，且防守端讓綠衫軍命中率衝破7成，以至於無力守成。