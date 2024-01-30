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NBA／火箭大勝湖人兩新秀反差成焦點 紫金制服組遭酸爆

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
火箭替補上陣的本季首輪新秀惠特摩拿下20分，他已連續四場得分達雙位數，有機會站穩輪替。 美聯社
火箭替補上陣的本季首輪新秀惠特摩拿下20分，他已連續四場得分達雙位數，有機會站穩輪替。 美聯社

湖人隊今天對火箭隊之戰一度落後30分，最終以119：135中斷連勝，本場比賽不僅湖人范德比爾特（Jarred Vanderbilt）與火箭布魯克斯（Dillon Brooks）的衝突事件受到關注，兩隊新秀希菲諾（Jalen Hood-Schifino）、惠特摩（Cam Whitmore）的反差表現，更讓湖人管理階層選秀眼光遭到質疑。

火箭今天進攻火力全開，不僅格林（Jalen Green）、森根（Alperen Sengun）這對年輕內外連線攜手砍進65分、抓下24籃板，就連替補上陣的本季首輪新秀惠特摩都拿下20分，本月已有12場比賽得分雙位數，在年輕的火箭陣逐漸占有一席之地。

反觀湖人詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）與羅素（D'Angelo Russell）得分都超過20分，但除了拿下16分的八村壘外，其他球員在進攻端無法提供協助，導致一度落後火箭達到30分之多，最終更以16分差距吞敗。

湖人首輪新秀希菲諾今天完全被順位比自己低的惠特摩比了下去，僅上場2分鐘留下1助攻1阻攻數據。 法新社
湖人首輪新秀希菲諾今天完全被順位比自己低的惠特摩比了下去，僅上場2分鐘留下1助攻1阻攻數據。 法新社

在去年選秀會在惠特摩之前獲得湖人青睞的後衛希菲諾，今天僅獲2分鐘上場機會，留下1助攻1阻攻數據，與惠特摩的亮眼表現呈現強烈反差；湖人主帥漢姆（Darvin Ham）賽前受訪都直言，惠特摩在選秀前接受湖人試訓時就展現其特別之處，是一名前途光明的年輕球星。

事實上，湖人在去年選秀會首輪握有第17順位籤，惠特摩之前都未受到青睞，不少人認為湖人應該將其納入陣中，最終他們選擇希菲諾，讓火箭在第20順位選入惠特摩，這樣的決定也在今天賽後遭到不少社群媒體發文諷刺，認為湖人管理階層在選秀眼光上確實該受到質疑。

惠特摩從不隱瞞自己對於湖人當家球星詹姆斯的崇拜，今天賽前更透露，自己打從娘胎出生就是看著詹姆斯打球長大，也讓他期待與他交手這天到來。

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