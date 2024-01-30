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NBA／瑞佛斯首場執教公鹿出師不利 金塊排名擠下雷霆

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
穆雷強勢攻下35分，聯手約柯奇的大三元，主場力退公鹿。 美聯社
穆雷強勢攻下35分，聯手約柯奇的大三元，主場力退公鹿。 美聯社

東西區雙強公鹿和金塊本季首度對決，同時這也是「千勝教頭」瑞佛斯（Doc Rivers）第一場執教的比賽。不過公鹿出師不利，雖然在客場和對手一路激戰到最後時刻，仍舊擋不住約柯奇（Nikola Jokic）和穆雷（Jamal Murray）的強勢發揮，以107比113落敗。

公鹿這波客場5連戰先吞下首敗；至於金塊則是取得2連勝，最近9場比賽取得7勝，加上雷霆的連敗，排名直接擠下對手，升至西區第2，僅落後灰狼0.5場勝差。

金塊前三節打完取得7分領先優勢，公鹿卻在第四節初發動15比6的攻勢，依口氣超前比分；穆雷和約柯奇聯手搶分，雙方陷入拉鋸戰。

終場前不到5分鐘，金塊把握機會殺出8比0攻勢，看似要把對手甩開，但安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）馬上率隊回敬8比2的反擊，又把比賽帶回原點。單節獨拿14分的穆雷隨後命中關鍵跳投，葛登（Aaron Gordon）又賞給里拉德（Damian Lillard）一次重要阻攻，公鹿追分無效，只能棄械投降。

穆雷拿下35分，追平本季個人次高得分，僅次於對活塞的37分；約柯奇繳出25分16籃板12助攻3抄截2阻攻的全方位數據，完成本季第14次大三元，生涯累積119次。此外，約柯奇已經累積21次至少25分15籃板10助攻，自1965年以來僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）的25次。

同樣核心雙人組，公鹿雙星表現明顯被比下去。安戴托昆波拿到29分12籃板4助攻，但里拉德13投僅5中，只有18分5助攻3籃板。

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