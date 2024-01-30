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NBA／歡迎罰錢！亞歷山大罰球數贏灰狼全隊 愛德華怒嗆裁判

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
愛德華(左)聯手唐斯客場力壓雷霆。 路透社
愛德華(左)聯手唐斯客場力壓雷霆。 路透社

西區龍頭之爭今天再度上演激烈對抗，前一次交手因為愛德華失手關鍵3罰黯然落敗的灰狼，此戰發揮防守威能，迫使雷霆在2分多鐘內一分未得，趁機打出9比0攻勢，最終在客場完成復仇，以107比101送給雷霆背靠背連敗。

灰狼本季與雷霆對決形成2勝2敗平手局面，但挾著此勝，球隊重新奪回西區龍頭寶座。

灰狼先發5人得分均達雙位數，愛德華（Anthony Edwards）攻下27分4籃板4助攻，唐斯（Karl-Anthony Towns）21分10籃板6助攻，戈貝爾（Rudy Gobert）12分17籃板；最後時刻拿到重要5分的麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）進帳14分。

雷霆依舊是看亞歷山大的強力輸出，他此戰又砍下37分8助攻7籃板，本季4次面對灰狼得分均超過30分。不過亞歷山大全場又獲得16次罰球機會，比灰狼全隊還多出一次，這也讓愛德華大感不滿，直接抨擊裁判。

「爛裁判！你們就罰我錢吧，但我還是要說，裁判今天根本不給我們哨音。」愛德華賽後忍不住怒嗆。

除了亞歷山大，威廉斯（Jalen Williams）也有貢獻20分，不過霍姆葛倫（Chet Holmgren）表現低迷，9投2中僅拿4分7籃板。

灰狼整個第四節繳出57.9%的團隊命中率，還轟進6記三分球，反觀雷霆僅42.1%命中率，三分球7投2中。比賽最後的熄火，也讓球隊無緣在主場延續對戰勝果。

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