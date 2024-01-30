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NBA／近50年第5人！布克3戰場均破50分 擊敗唐西奇獲單週最佳

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
布克上週火力大爆發。 路透社
布克上週火力大爆發。 路透社

太陽明星射手布克（Devin Booker）上週火力大爆發，4場比賽中有3場至少拿到44分，更在對溜馬一戰狂轟生涯次高62分，4戰場均42分，投籃命中率高達63.9%，這讓他擊敗轟出現役球員最高73分的唐西奇（Luka Doncic），生涯第9次獲得單週最佳球員。

除了對溜馬狂轟62分外，布克在對獨行俠一戰拿下46分，對魔術則是得到44分，3場比賽場均50.7分，成就個人生涯第2次在連續3場比賽中場均得到至少50分的壯舉。

值得一提的是，在過去50年內，全聯盟僅有喬丹（Michael Jordan）、布萊恩（Kobe Bryant）、哈登（James Harden）、里拉德（Damian Lillard）能夠做到這樣的瘋狂飆分秀表現。其中布萊恩達成過5次，里拉德3次，喬丹、哈登和布克都是2次，最猛的是布萊恩的場均58.3分。

此外根據太陽官方統計，布克在連續4場客場比賽中累積拿到204分，是NBA自1975-76賽季以來首位有此表現的球員。

布克和安戴托昆波分別獲選上週最佳球員。 取自NBA官網
布克和安戴托昆波分別獲選上週最佳球員。 取自NBA官網

就在布克和安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）分別贏得西區、東區單週最佳球員後，還是有媒體提出質疑，狂砍73分的唐西奇和70分的安比德（Joel Embiid）居然沒有得到青睞？

但從戰績來看，布克上週4戰取得2勝2敗，而唐西奇過去5場比賽場均繳出可怕的40.2分11.8籃板11.2助攻，獨行俠僅1勝4敗；至於安比德則是在轟出70分和31分之後，缺席了對金塊的比賽，球隊上週也是1勝2敗。

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