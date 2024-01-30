NBA／改行踢足球？湖人羅素將球踢向觀眾席遭聯盟開罰
湖人前天靠著詹姆斯（LeBron James）致勝罰球，以145：144險勝勇士。羅素（D'Angelo Russell）比賽結束時，將柯瑞（Stephen Curry）投出的超大號肉包球踢向觀眾席，如今聯盟開出1萬5000美元（約新台幣46.7萬）罰單。
羅素該場比賽19投8中，砍進28分5助攻，湖人和勇士殺進2OT才獲勝，可能是太興奮，羅素在比賽結束當下，展現腳上功夫，將球踢向觀眾席，事後遭聯盟罰款。
羅素近期狀況火燙，近8戰場均27.5分6.4助攻，三分球命中率54%。他原本是交易流言主角，但昨天有消息指出，湖人與老鷹停止交易談判，他有望留在紫金大軍。
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