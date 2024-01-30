快訊

炎亞綸復出重返演藝圈 耀樂再控「整個青春被犧牲」

煮薑茶用老薑，多「一步驟」更有溫補效益！這些族群薑茶不宜喝太多

文湖線上班時間爆人潮！上百旅客換車搭乘「原因曝光」

NBA／改行踢足球？湖人羅素將球踢向觀眾席遭聯盟開罰

聯合新聞網／ 綜合報導
羅素(右)。 路透
羅素(右)。 路透

湖人前天靠著詹姆斯（LeBron James）致勝罰球，以145：144險勝勇士。羅素（D'Angelo Russell）比賽結束時，將柯瑞（Stephen Curry）投出的超大號肉包球踢向觀眾席，如今聯盟開出1萬5000美元（約新台幣46.7萬）罰單。

羅素該場比賽19投8中，砍進28分5助攻，湖人和勇士殺進2OT才獲勝，可能是太興奮，羅素在比賽結束當下，展現腳上功夫，將球踢向觀眾席，事後遭聯盟罰款。

羅素近期狀況火燙，近8戰場均27.5分6.4助攻，三分球命中率54%。他原本是交易流言主角，但昨天有消息指出，湖人與老鷹停止交易談判，他有望留在紫金大軍。

湖人 D'Angelo Russell

相關新聞

NBA／杜蘭特28000分里程碑 超越詹皇居史上第4快

太陽今天在客場不敵魔術，布克（Devin Booker）兩戰狂轟106分卻是換來2連敗，至於達成生涯28000分大關的杜蘭特（Kevin Durant）也是迎來了「里程悲」。 杜蘭特是在第四節靠

NBA／改行踢足球？湖人羅素將球踢向觀眾席遭聯盟開罰

湖人前天靠著詹姆斯（LeBron James）致勝罰球，以145：144險勝勇士。羅素（D'Angelo Russell）比賽結束時，將柯瑞（Stephen Curry）投出的超大號肉包球踢向觀眾席，

NBA／只有柯瑞是非賣品！傳勇士願聽取湯普森交易報價

勇士隊本季戰績19勝24敗，暫居西區第12，今年交易截止日為台灣時間2月9日凌晨，現在有消息指出，勇士只有柯瑞（Stephen Curry）是非賣品，願意聽取湯普森（Klay Thompson）的交易

NBA／羅素近況太火燙 傳湖人與老鷹交易談判停止

日前傳出湖人有意發動交易，得到老鷹後衛墨瑞（Dejounte Murray）。不過資深記者史坦（Marc Stein）指出，兩隊近期沒有任何交易對話。 先前傳聞提到，湖人可能打包羅素、希菲諾（J

NBA／網友好奇籃網是否播影片致敬？杜蘭特：拜託不要

太陽將在2月1日作客籃網，這將是杜蘭特（Kevin Durant）被交易到太陽後，首度迎戰前東家。有網友討論籃網是否該播致敬影片，杜蘭特直接正面回應。 有網友發問，「杜蘭特回到籃網主場，會得到致

NBA／太陽「末節病」又發作 布克兩戰轟106分仍悲情吞敗

鳳凰城太陽今天作客奧蘭多魔術，儘管布克（Devin Booker）延續前役好手感，再度轟下全場最高44分，但球隊還是以98比113落敗，苦吞2連敗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。