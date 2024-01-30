NBA／藍道右肩傷將缺席數週時間 尼克戰力面臨考驗

兩天前在對熱火一戰中，藍道（Julius Randle）在第四節中段因一次突破進攻倒地出現右肩脫臼的情況，被迫提前退場。當時在經過初步X光檢查，顯示藍道的傷勢似乎沒有太過嚴重，而在進一步接受核磁共振檢查後，傳出藍道預計將缺席數週比賽。

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）和《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導指出，藍道的傷勢不需要休息數個月時間之久，也不用動可能導致其賽季提前報銷的手術，這對紐約來說可說是鬆了一口氣。

在這次受傷之前，藍道是46場比賽全勤，場均可以得到24分9.2籃板5助攻，加上布朗森的強力輸出，以及交易阿努諾比（OG Anunoby）後攻守質量提升，都是尼克能夠排進東區前4強的關鍵戰力之一。

儘管無須休息太久時間，不過由於傷勢仍在觀察中，還沒有確切的回歸時間。