快訊

游錫堃致民眾黨團公開信曝光 接受改革訴求「個人支持、不代表民進黨」

選舉激情結束 新光大公主吳欣盈傳下月回鍋新壽副總

NBA／杜蘭特28000分里程碑 超越詹皇居史上第4快

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
杜蘭特史上第4快達成28000分。 法新社
杜蘭特史上第4快達成28000分。 法新社

太陽今天在客場不敵魔術，布克（Devin Booker）兩戰狂轟106分卻是換來2連敗，至於達成生涯28000分大關的杜蘭特（Kevin Durant）也是迎來了「里程悲」。

杜蘭特是在第四節靠著一記三分球達到28000分，成為史上第10位達此里程碑的球員，下個目標將是「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）的28289分和歐尼爾（Shaquille O'Neal）的28596分。

同時這記三分球也是杜蘭特生涯第1951顆三分球，超越瑞迪克（JJ Redick），排名史上第19。

儘管受到大傷影響，杜蘭特直到生涯第17個賽季才達到28000分，不過以使用場次來說，杜蘭特的進度還是十分驚人。根據統計，杜蘭特用了1025場比賽拿到28000分，排名史上第4快。

史上所用場次最少的就是張伯倫（Wilt Chamberlain）的825場，其次是喬丹（Michael Jordan）的886場；賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）用了1008場，杜蘭特則是比詹姆斯（LeBron James）的1033場還要快。

先前才創下史上第4老連兩戰破40分紀錄的杜蘭特，接下來3戰卻是明顯熄火，一共只得到47分，反而是布克3場比賽繳出場均50.7分的可怕數據。

相關新聞

NBA／連6戰得分破20 勇士庫明加：格林對我幫助很大

勇士隊庫明加（Jonathan Kuminga）把握格林（Draymond Green）缺席機會，獲得大量上場時間，近期更是連6戰得分破20，庫明加則將自己的成功歸功格林。 庫明加接受《Blea

NBA／勇士連兩場飲恨輸1分 柯瑞怒撕球衣坦言失望

勇士隊和湖人隊昨天上演2度延長激戰，勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）雖在4.7秒投進超前外線，但湖人靠詹姆...

NBA／杜倫雙20率活塞爆冷贏雷霆 教頭：球員在乎贏球

活塞今天在主場以120：104爆冷擊敗西區第1的雷霆，這是他們本季首次打贏勝率5成以上的球隊，同時是聯盟歷史第2支勝率低於15%，打贏勝率超過70%的球隊。 活塞今天在第二節灌進46分，墊底勝利

NBA／唐西奇轟73分之後又繳大三元 獨行俠仍難擋國王連勝

才剛創下單場73分紀錄的唐西奇（Luka Doncic），休息不到24小時馬上又在主場迎戰國王，而他不見絲毫疲態，上場46分鐘攻下28分17助攻10籃板，本季第9次大三元，生涯累積達65次。 獨

NBA／詹姆斯超級大三元上演致勝罰球 柯瑞46分遺憾吞敗

柯瑞（Stephen Curry）在二度延長剩下4.7秒的關鍵三分球讓苦追的勇士看見贏球希望，然而39歲的詹姆斯（LeBron James）卻在最後一波進攻成功製造犯規，並且在落後情況下展現抗壓性，穩

NBA／杜蘭特28000分里程碑 超越詹皇居史上第4快

太陽今天在客場不敵魔術，布克（Devin Booker）兩戰狂轟106分卻是換來2連敗，至於達成生涯28000分大關的杜蘭特（Kevin Durant）也是迎來了「里程悲」。 杜蘭特是在第四節靠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。