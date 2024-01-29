NBA／杜蘭特28000分里程碑 超越詹皇居史上第4快
太陽今天在客場不敵魔術，布克（Devin Booker）兩戰狂轟106分卻是換來2連敗，至於達成生涯28000分大關的杜蘭特（Kevin Durant）也是迎來了「里程悲」。
杜蘭特是在第四節靠著一記三分球達到28000分，成為史上第10位達此里程碑的球員，下個目標將是「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）的28289分和歐尼爾（Shaquille O'Neal）的28596分。
同時這記三分球也是杜蘭特生涯第1951顆三分球，超越瑞迪克（JJ Redick），排名史上第19。
儘管受到大傷影響，杜蘭特直到生涯第17個賽季才達到28000分，不過以使用場次來說，杜蘭特的進度還是十分驚人。根據統計，杜蘭特用了1025場比賽拿到28000分，排名史上第4快。
史上所用場次最少的就是張伯倫（Wilt Chamberlain）的825場，其次是喬丹（Michael Jordan）的886場；賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）用了1008場，杜蘭特則是比詹姆斯（LeBron James）的1033場還要快。
先前才創下史上第4老連兩戰破40分紀錄的杜蘭特，接下來3戰卻是明顯熄火，一共只得到47分，反而是布克3場比賽繳出場均50.7分的可怕數據。
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