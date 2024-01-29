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NBA／羅素近況太火燙 傳湖人與老鷹交易談判停止

聯合新聞網／ 綜合報導
羅素。 美聯社
羅素。 美聯社

日前傳出湖人有意發動交易，得到老鷹後衛墨瑞（Dejounte Murray）。不過資深記者史坦（Marc Stein）指出，兩隊近期沒有任何交易對話。

先前傳聞提到，湖人可能打包羅素、希菲諾（Jalen Hood-Schifino）和2029年首輪籤，得到墨瑞，但老鷹不想要羅素（D'Angelo Russell），打算找第三方球隊接手。

史坦今天指出兩隊近期沒有任何交易對話，「交易截止日前，兩隊仍有時間重新接觸，但我與消息人士交談，認為墨瑞加盟湖人是『不現實的』。」

羅素1月份打出高檔表現，場均23.9分6.2助攻，三分命中率50%。湖人即將在1月31日作客老鷹主場，羅素和墨瑞的對決勢必成為話題。

湖人 老鷹 Dejounte Murray D'Angelo Russell

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