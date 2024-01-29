NBA／網友好奇籃網是否播影片致敬？杜蘭特：拜託不要
太陽將在2月1日作客籃網，這將是杜蘭特（Kevin Durant）被交易到太陽後，首度迎戰前東家。有網友討論籃網是否該播致敬影片，杜蘭特直接正面回應。
有網友發問，「杜蘭特回到籃網主場，會得到致敬影片嗎？」有人認為杜蘭特只在籃網打129場比賽，球隊表現也稱不上成功，因此不值得，不過籃網可能出於公關理由，製作並播放致敬影片。
杜蘭特則親自回應：「拜託不要。不這樣做，那個夜晚會更好。」有網友開酸，「他要求被交易的次數，比在那裡贏下季後賽的次數還多，為何要播致敬影片？」杜蘭特則表示，「看來我跟你意見相同。」
杜蘭特2019年離開勇士隊，因阿基里斯腱傷勢休養1年。他在籃網2年多共出賽129場，2021年季後賽第二輪不敵公鹿。2022年被塞爾蒂克橫掃，季後傳出向球隊申請交易，但隨後撤回。2023年季中隊友厄文（Kyrie Irving）申請交易，成功轉戰獨行俠，他也再度要求交易，最終轉戰太陽。
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