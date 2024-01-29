快訊

國三重大車禍！高工局工程車遭撞落邊坡 送醫兩人1不治1輕傷可出院

日本「小合掌村」童話變調！無視告示牌提醒 台灣團客嬉鬧打雪仗

台股站穩萬八！漲124點收18,119點 AI 與 ASIC等族群強勢表現

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／隊史自佐蒙德後首見雙20 活塞悍將自信：遲早會達成

中央社／ 台北29日電
杜倫強勢上演雙20。 美聯社
杜倫強勢上演雙20。 美聯社

戰績墊底的底特律活塞今天靠著杜倫（Jalen Duren）攻下22分、21籃板，以120比104斬斷西區龍頭雷霆的5連勝。

在主控康寧漢（Cade Cunningham）缺陣情況下，此役杜倫挺身而出，攻下22分、21籃板，包括9個進攻籃板，其中籃板數、進攻籃板皆創生涯新高，並成為自佐蒙德（Andre Drummond）後，隊史首位達成「雙20」的球員。杜倫賽後提醒媒體，自己還傳出6次助攻，並隨即說道：「我知道達成雙20是遲早的事。」

歷經昨役不敵華盛頓巫師後，活塞今天打出漂亮勝利，主帥威廉斯（Monty Williams）則表示，「我認為球員們很在意，其實我們有充分理由當作藉口，像是『背靠背』出賽、迎戰西區最強的球隊，但今天大家完全展現競爭性」。

除了杜倫繳出好表現，後衛艾維（Jaden Ivey）貢獻19分、8籃板、6助攻，波格丹諾維奇（BojanBogdanovic）則挹注17分，3人聯手率領活塞奪勝。艾維提到，雷霆確實是1支出色的季後賽球隊，「但今天我們在整場比賽表現出很多韌性，這是我們在每晚都需要做到的」。

雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）認為，勝敗關鍵在雙方在拚勁上的差距，「他們在場上展現高度拚勁，而且打出強烈的韌性，隨著比賽進行，我們沒有激發同樣的拚勁，我認為他們值得這場勝利」。

延伸閱讀

NBA／杜倫雙20率活塞爆冷贏雷霆 教頭：球員在乎贏球

NBA／里拉德狂轟新高45分 聯手「字母哥」力退活塞

NBA／活塞擺脫巴格利合約 今夏握6千萬美元薪資空間

NBA／活塞送走榜眼巴格利等籌碼 換回2資深戰力

相關新聞

NBA／連6戰得分破20 勇士庫明加：格林對我幫助很大

勇士隊庫明加（Jonathan Kuminga）把握格林（Draymond Green）缺席機會，獲得大量上場時間，近期更是連6戰得分破20，庫明加則將自己的成功歸功格林。 庫明加接受《Blea

NBA／勇士連兩場飲恨輸1分 柯瑞怒撕球衣坦言失望

勇士隊和湖人隊昨天上演2度延長激戰，勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）雖在4.7秒投進超前外線，但湖人靠詹姆...

NBA／杜倫雙20率活塞爆冷贏雷霆 教頭：球員在乎贏球

活塞今天在主場以120：104爆冷擊敗西區第1的雷霆，這是他們本季首次打贏勝率5成以上的球隊，同時是聯盟歷史第2支勝率低於15%，打贏勝率超過70%的球隊。 活塞今天在第二節灌進46分，墊底勝利

NBA／唐西奇轟73分之後又繳大三元 獨行俠仍難擋國王連勝

才剛創下單場73分紀錄的唐西奇（Luka Doncic），休息不到24小時馬上又在主場迎戰國王，而他不見絲毫疲態，上場46分鐘攻下28分17助攻10籃板，本季第9次大三元，生涯累積達65次。 獨

NBA／詹姆斯超級大三元上演致勝罰球 柯瑞46分遺憾吞敗

柯瑞（Stephen Curry）在二度延長剩下4.7秒的關鍵三分球讓苦追的勇士看見贏球希望，然而39歲的詹姆斯（LeBron James）卻在最後一波進攻成功製造犯規，並且在落後情況下展現抗壓性，穩

NBA／太陽「末節病」又發作 布克兩戰轟106分仍悲情吞敗

鳳凰城太陽今天作客奧蘭多魔術，儘管布克（Devin Booker）延續前役好手感，再度轟下全場最高44分，但球隊還是以98比113落敗，苦吞2連敗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。