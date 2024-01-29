NBA／低迷表現讓布克44分做白工 杜蘭特：我不需要掩護

太陽今天作客魔術，主力中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）因傷缺陣，儘管布克（Devin Booker）轟下44分，但末節再度崩盤，終場以98：113不敵魔術，吞下2連敗。

第三節布克火力全開，10投8中，砍下21分，但魔術靠著團隊戰力，將比數咬在1分差。末節布克下場休息，太陽陷入得分荒，魔術以8：0攻勢逆轉，太陽接著進攻持續低迷，魔術乘勝追擊收下勝利。

魔術以班切羅（Paolo Banchero）24分7助攻表現最佳。太陽方面，布克全場26投17中，進帳44分。杜蘭特（Kevin Durant）得到15分，完成生涯2萬8000分里程碑，史上第10人，不過他發生7次失誤，正負值-25全場最差。比爾（Bradley Beal）只貢獻9分6助攻。

Congrats to @KDTrey5 of the @Suns for becoming the 10th player in NBA history to score 28,000 career points! pic.twitter.com/NXXy29SF06 — NBA (@NBA) 2024年1月29日

太陽總教練佛蓋爾（Frank Vogel）賽後稱讚魔術隊防守，認為球隊該幫杜蘭特多設掩護，對此杜蘭特霸氣表示，「有掩護很棒，但我不需要。」他也談到自己只出手12次，「我不會因出手數少，就試圖強行出手。」

太陽全場發生22次失誤，讓魔術因此多得21分，成輸球主因，其中杜蘭特一人包辦7次，他表示，「我要將所有責任扛下，因為比賽一開始就發生失誤，這導致球隊跟著做出同樣的事。」