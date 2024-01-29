NBA／勇士連兩場飲恨輸1分 柯瑞怒撕球衣坦言失望

勇士隊和湖人隊昨天上演2度延長激戰，勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）雖在4.7秒投進超前外線，但湖人靠詹姆斯（LeBron James）1.2秒致勝罰球，以145：144帶走血戰勝利，也讓轟下46分的柯瑞走向休息室前氣到扯破身上的球衣。

輸球的勇士，戰績下滑到19勝24敗，西區僅排第12名，柯瑞也坦言，整個賽季有很多該贏卻沒拿下的比賽，失望難免，就像是這一場。

Stephen Curry PUTO que perdeu esse jogo



Chegou a rasgar a jersey...pic.twitter.com/rTFTEmptxX — Filho do Stephen Curry (@criadocurry) 2024年1月28日

「當你覺得已經表現夠好，可以贏下比賽，就像對國王那場，但再一次，我們沒任何可證明。」柯瑞說。

勇士教頭柯爾（Steve Kerr）表示，賽後和球員說，必須扭轉頹勢，「我相信他們，今年我們經歷那麼多，而球季只有過一半而已，還有很長的路要走，我們有很多好的成員在前面帶領著。」

勇士連2場敗仗都是1分差落敗，先是輸給國王，再敗給湖人，接續休息兩天後主場迎戰76人隊。

NBA今天也公告湖人勇士之戰的最後2分鐘裁判報告，報告指出柯瑞第二度延長賽4.7秒投進的關鍵外線前，隊友格林（Draymond Green）掩護的進攻犯規漏吹。

NBA表示，格林的掩護將湖人范德比爾特（Jarred Vanderbilt）撞倒，當時格林有再向前一步，構成進攻犯規。