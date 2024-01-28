PLG／少林書豪、牧倫斯 國王照贏鋼鐵人
PLG新北國王隊昨天宣布，陣中明星後衛林書豪以及洋將牧倫斯都因足底筋膜炎傷勢進入傷兵名單，不過今天在林書緯19分、洋將米歇爾18分聯手下，全場領先主場迎敵的高雄17直播鋼鐵人隊，最終以94：83奪下本季交手4連勝。
林書豪和牧倫斯確定農曆年前都不會上陣，但今天林書豪弟弟林書緯挺身而出，他除攻下全隊最高19分還有7籃板、7助攻，他笑說就是「努力打」，團隊有成員受傷時，其他選手也能補上來，重點還要調整自己心態，才能迎接PLG和東亞超級聯賽的密集賽程。
國王4天前才在沖繩出戰琉球黃金國王隊，今天到高雄客場出賽，31日又要到首爾出戰首爾SK騎士隊，行程滿檔；林書豪和牧倫斯東超賽事也不會出賽，林書緯坦言「行程有點累」，但也必須自己適應。
今天有暴扣演出的米歇爾還有7籃板，加上復出的「阿美戰士」楊敬敏16分挹注，讓國王本季4度碰鋼鐵人都收穫勝場，林書緯也大讚米歇爾在球隊的重要性，不只防守好、禁區強悍，跳躍力更是十分驚人。
鋼鐵人昨天擊敗新竹御頂攻城獅隊，但今天挑戰連勝失利，全隊以洋將鐵米20分最高。
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