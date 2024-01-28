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NBA／唐西奇轟73分之後又繳大三元 獨行俠仍難擋國王連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
唐西奇(左)連兩天出賽一共拿到101分。 路透社
唐西奇(左)連兩天出賽一共拿到101分。 路透社

才剛創下單場73分紀錄的唐西奇（Luka Doncic），休息不到24小時馬上又在主場迎戰國王，而他不見絲毫疲態，上場46分鐘攻下28分17助攻10籃板，本季第9次大三元，生涯累積達65次。

獨行俠第四節一度落後23分之多，不過在唐西奇的帶動下，團隊單節豪取40分，一路狂追直在比賽剩下7秒時，雙方相差僅剩3分；巴恩斯（Harrison Barnes）隨後兩罰得手，獨行俠仍是以115比120落敗。

「當你取得如此大的領先優勢時，自然想趕快消耗一些比賽時間。我們仍需要以更好的表現去終結比賽。」福克斯（De'Aaron Fox）說。國王近期拿下3連勝，目前暫居西區第5。

福克斯拿下34分5助攻3籃板2抄截2阻攻，這是他生涯81次至少拿到30分，與卡森斯（DeMarcus Cousins）並列國王隊史第5多，排在前面的4人分別是「大O」羅伯森（Oscar Robertson）的382次、阿奇巴德（Tiny Archibald）的148次、特威曼（Jack Twyman）的136次和李奇蒙（Mitch Richmond）的105次。

巴恩斯得到20分，沙波尼斯（Domantas Sabonis）17分11籃板4助攻，赫爾特（Kevin Huerter）18分5助攻4籃板。

唐西奇兩場比賽一共拿到101分24助攻20籃板，數據統計顯示，他成為史上第一位能在連續兩場比賽中達成場均50分大三元的恐怖紀錄。

「老實說，我有點累了，迫不及待想睡覺，」唐西奇說，「我認為我們打得很好。我為這支球隊的戰鬥方式感到自豪。顯然，我們沒能取得勝利，但我們打得不錯。」

在厄文（Kyrie Irving）持續缺陣下，威廉斯（Grant Williams）獲得27分8籃板3助攻3抄截，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）19分，萊夫利（Dereck Lively II）13分9籃板。

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