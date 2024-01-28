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NBA／詹姆斯超級大三元上演致勝罰球 柯瑞46分遺憾吞敗

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯關鍵罰球帶領湖人艱辛擊敗勇士。 路透社
詹姆斯關鍵罰球帶領湖人艱辛擊敗勇士。 路透社

柯瑞（Stephen Curry）在二度延長剩下4.7秒的關鍵三分球讓苦追的勇士看見贏球希望，然而39歲的詹姆斯（LeBron James）卻在最後一波進攻成功製造犯規，並且在落後情況下展現抗壓性，穩穩罰進兩球，帶領湖人歷經千辛萬苦以145比144擊敗勇士，取得2連勝。

一度浪費15分領先優勢的勇士，雖然靠著柯瑞、湯普森（Klay Thompson）在第四節和第1次延長賽兩次關鍵得分將比賽逼到二度延長。然而湯普森6犯退場，勇士也沒能守住領先，再度於拉鋸戰中遺憾落敗。這兩軍自1969年以來首度上演2度延長大戰。

詹姆斯奮戰將近48分鐘，狂砍36分20籃板12助攻，完成生涯第110次大三元，更創下生涯單場籃板新高紀錄；此外，詹姆斯也是湖人隊史自1976年的賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）之後，首位在例行賽拿到至少30分20籃板10助攻的球員。

延續近期的手感，羅素（D'Angelo Russell）飆進5記三分球，拿下28分5助攻3籃板2抄截，戴維斯（Anthony Davis）補上29分13籃板；里夫斯（Austin Reaves）17分，范德比爾特（Jarred Vanderbilt）14分9籃板5助攻4抄截。

湖人全隊一共獲得43次罰球機會，命中38球，足足比勇士多了27次罰球，完全彌補了三分球命中數9比23顆的巨大差距。

勇士陣中4人得分超過20分，其中柯瑞35投17中包含7記三分球，狂轟賽季新高46分，外加7助攻3籃板；雖然兩度最後時刻命中關鍵球，還是無緣帶領球隊取勝。

湯普森命中6顆三分球，包含第1次延長賽續命的重要外線，他在退場前拿到24分4籃板4助攻；庫明加（Jonathan Kuminga）和維金斯（Andrew Wiggins）各拿到22分，格林（Draymond Green）8分14籃板11助攻3抄截2阻攻。

湖人在進入2024年後首度勝率超過5成，排名也擠下爵士，暫居西區第9；至於勇士在2連敗之後，與第10名的爵士差距擴大到3場，想爭取附加賽資格可說是愈來愈艱難。

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