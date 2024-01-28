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NBA／接掌公鹿兵符誘因 瑞佛斯：雙星奪冠實力是關鍵

中央社／ 台北28日電
瑞佛斯直言公鹿雙星戰力是他願意接掌兵符的關鍵。 路透社
瑞佛斯直言公鹿雙星戰力是他願意接掌兵符的關鍵。 路透社

確定執掌密爾瓦基公鹿兵符、連續25季執教的瑞佛斯（Doc Rivers）表示，公鹿雙星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、里拉德（Damian Lillard）是讓他願意重返主帥崗位的原因。

去年夏天遭到費城76人球團解僱後，瑞佛斯轉任體育媒體ESPN的分析師，並表示對於離開教練崗位很滿意，而且除非是合適的工作，否則不會重返執教。本週飛往達拉斯的他，原先計劃在轉播達拉斯獨行俠對戰鳳凰城太陽之前，多花一點時間與女兒、女婿相處。

沒想到24日查看手機時，瑞佛斯發現有大量的快訊新聞，原因是公鹿突然開除總教練格里芬（Adrian Griffin）。與公鹿深入討論後，考量到陣中坐擁「字母哥」安戴托昆波、里拉德2名超級球星，而且有爭奪總冠軍機會，讓瑞佛斯決定出任總教練。

「你們知道原因，安戴托昆波、里拉德真的就是答案。」瑞佛斯在今天的記者會上說道：「假如現在有8支可能爭奪總冠軍的隊伍，我不確定是否有那麼多，但看起來公鹿像是其中之一，對吧？」他更提到，公鹿陣容成熟，有機會迅速建立彼此連結。

從1999-00賽季執掌奧蘭多魔術兵符開始，瑞佛斯已經連續25個賽季以總教練身分征戰NBA賽場，他自認已經不需要證明什麼，只希望帶領球隊贏球，「作為1名教練，我已經經歷了一切，有很多高潮、低谷，並從中學到東西，最後發現這是一門人際關係的生意，畢竟教練的工作是讓球員做一些他們不想做的事」。

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