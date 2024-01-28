NBA／藍道右肩傷提前退場 布朗森爆發送熱火6連敗
本季46場比賽全勤的尼克前鋒藍道（Julius Randle），在今天主場對熱火第四節進行到4分27秒時，因一次突破進攻倒地遭受右肩脫臼的情況，被迫提前退場。
在藍道離開時，尼克已經拉開17分領先優勢，最後是以125比109取得6連勝，同時也讓熱火吞下6連敗。
消息指出，藍道經過X光初步檢查後沒有嚴重損傷，但仍需要接受核磁共振檢查以確認傷勢狀況。主帥錫伯杜（Tom Thibodeau）也透露藍道正在接受相關評估，但沒有提太多細節。
尼克在第四節初僅領先熱火3分，但單節獨拿12分的布朗森（Jalen Brunson）帶動球隊一波13比3的攻勢，一口氣打開局面。尼克第四節18投13中，命中率高達72.2%，三分球8投5中，成了比賽勝負關鍵
尼克全隊6人得分雙位數，布朗森狂轟32分8助攻5籃板；藍道在退場前拿到19分9籃板3助攻，阿努諾比（OG Anunoby）也有19分4助攻進帳，哈特（Josh Hart）14分9籃板5助攻，迪文森佐（Donte DiVincenzo）11分。尼克目前以29勝17敗，名列東區第4。
一項數據顯示，自從阿努諾比加入後，尼克取得12勝2敗的佳績，倘若藍道因傷被迫休兵一段時間，阿努諾比至少還能扛起空缺。
「我們肯定不希望看到任何人受傷，尤其是藍道一直以來的表現都對球隊意義重大。所以這樣的傷勢顯然不是理想的情況，正如我說的，一旦我們弄清楚了問題，我們就會採取進一步行動。」布朗森說。
相較於尼克交易之後的起飛，日前換來洛齊爾（Terry Rozier）的熱火還是無法擺脫輸球頹勢。「我們在第四節出現4或5個關鍵失誤，在防守端我也不記得我們哪一次防住了對手。」史波史特拉（Erik Spoelstra）說。
巴特勒（Jimmy Butler）拿到28分8籃板4助攻3抄截，赫洛（Tyler Herro）18分，羅賓森（Duncan Robinson）19分，阿德巴約（Bam Adebayo）12分13籃板；洛齊爾則是10分7助攻5籃板。
「我們在防守端缺少溝通，出現了許多錯誤，這些問題出現了一場又一場。」阿德巴約說。
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