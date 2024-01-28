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NBA／安比德連5年缺席丹佛比賽 金塊球迷狂酸：人呢？

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
安比德(右)再度缺席在丹佛的比賽。 美聯社
安比德(右)再度缺席在丹佛的比賽。 美聯社

在76人作客丹佛的賽前，安比德（Joel Embiid）突然宣佈因為左膝問題缺席與約柯奇（Nikola Jokic）的對決，這是他本季缺席的第11場比賽。不僅如此，另外兩大主力馬克西（Tyrese Maxey）和哈里斯（Tobias Harris）也都沒有上場，金塊面對殘陣76人在前三節並沒有討到便宜，反而落後對手2分。

不過進入第四節，金塊即便本身命中率僅3成3，但壓制對手命中率低於3成，加上約柯奇在最後4分多鐘內獨拿8分，幫助球隊突破僵局，有驚無險地以111比105勝出，送給76人2連敗。

幾天之前安比德才在主場對金塊一戰飆出41分10助攻7籃板，表現壓過約柯奇，但他還是缺席了丹佛的比賽。根據統計，安比德已經連續5年缺席客場對金塊的比賽，前一次他在丹佛出賽已經要追溯到2019年11月8日，相隔1540天之久了。這樣情況也讓主場球迷忍不住開酸：「安比德人在哪？」

另一方面，安比德在衛冕年度MVP呼聲依然相當高，然而加上這場比賽，他離缺賽門檻僅剩下6場。本季當安比德缺賽時，76人戰績僅3勝8敗。

約柯奇此戰攻下26分16籃板7助攻2抄截，穆雷（Jamal Murray）23分7助攻3籃板，波特（Michael Porter Jr.）也進帳20分8籃板，葛登（Aaron Gordon）補上18分。

76人陣中以替補中鋒里德（Paul Reed）的30分13籃板表現最佳，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）25分5籃板4助攻2阻攻，貝佛利（Patrick Beverley）和莫里斯（Marcus Morris Sr.）各拿到17分。

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