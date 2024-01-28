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NBA／大飆分時代！單季5次攻破60分 聯盟61年來首見
短短4天內，安比德（Joel Embiid）、唐斯（Karl-Anthony Towns）、布克（Devin Booker）與唐西奇（Luka Doncic）先後轟破60分，其中安比德飆70分，唐西奇更創下現役球員最高73分，加上上個月安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）面對溜馬砍下了64分，賽季只進行到一半就出現5場破60分的比賽，創下1962-63年賽季以來的新高。
只是和1962-63年情況不同，當年9場破60分的比賽全由張伯倫（Wilt Chamberlain）一人完成；而在前一年1961-62年總共出現17場破60分的比賽，張伯倫包辦15場，另外兩場則是貝勒（Elgin Baylor）和衛斯特（Jerry West）所創下。
至於一週內出現4場破60分的比賽盛況，同樣也是1962年以來首見，當時是張伯倫和衛斯特攜手貢獻。
唐西奇的73分平史上第4高得分紀錄，再往上分別是張伯倫的100分和78分，布萊恩（Kobe Bryant）的81分排名第2。
考量到當今比賽的快速節奏、爆量回合數和大範圍三分球的運用，個人得分很可能會持續推高，無怪乎德羅展（DeMar DeRozan）還打趣地說，「今年賽季結束前有人會轟100分！」
2023-24 NBA即時比分
▪Kobe逝世4周年紀念日這天 唐西奇轟73分、布克飆62分致敬！ 這裡看即時比分與數據統計
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